จับ ‘3 กระบะ’ ลอบขนขยะอิเล็กทรอนิกส์ ของกลาง จากโรงงานถูกสั่งปิด ส่งฉะเชิงเทรา

ตำรวจป่าไม้ สะกดรอยไล่ล่าจับ แก็งลักลอบขนขยะอิเล็กทรอนิกส์ ของกลาง
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส., สั่งการ พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส ผกก. 2 บก.ปทส, พ.ต.ท.นัธทวัฒน์ สุรนารถ สว.กก.2บก.ปทส. สนธิกำลังร่วมตำรวจ สภ.ระเบาะไผ่ เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จับกุม นายเยง อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา นายอาโย๊ะ อายุ 50 ปี สัญชาติไทย และ นายลี สัญชาติจีน อายุ 31 ปี
ในความผิดฐาน “ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ,ร่วมกันครอบครองวัตถุอันตรายโดยมิได้รับอนุญาต,ร่วมกันเอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดไว้” พร้อมของกลาง รถกระบะ 3 คัน และ เศษชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำพวก มอเตอร์ เศษชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็น เศษโลหะ อีกจำนวนมาก โดยจับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดได้ในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีผู้นำรถกระบะเข้ามาลักลอบขนสิ่งของออกจากบริษัทแห่งหนึ่ง ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวโรงงานกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีสั่งปิดโรงงานและสั่งอายัดสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายในโรงงานทั้งหมดไว้
หลังรับเรื่องจึงจัดกำลังลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์ ก่อนพบผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ขับรถกระบะ จำนวน 3 คัน เข้ามาช่วยกันขนเศษชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำพวกมอเตอร์ เศษชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็น เศษโลหะ บรรทุกใส่ท้ายกระบะจนเต็มคัน ก่อนจะขับออกไป เจ้าหน้าที่จึงสะกดรอยติดตามไปก่อนแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางเศษชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 รายให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้เข้ามาขนขยะอิเล็กทรอนิกส์จากโรงงานดังกล่าว เพื่อนำไปส่งต่อให้โรงงานแห่งหนึ่งที่ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เบื้องต้นจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ระเบาะไผ่ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตามภายหลังการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 3 รายนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ยังประสานกำลังอีกส่วนหนึ่ง ขยายผลเข้าตรวจค้นโรงงานในพื้นที่ ต.เสม็ดเหนือ ที่ผู้ต้องหาทั้ง 3 รายอ้างว่าเป็นสถานที่ปลายทางที่จะนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาส่ง อีกด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบโรงงานดังกล่าวเบื้องต้นพบว่า มีความผิดในข้อหาตั้งและประกอบกิจการโรงงานประเภท 106 โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงประสานเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พงส.สภ.เเปลงยาว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป