บิ๊กต่าย นั่งหัวโต๊ะบอร์ดเล็กถกโผนายพลสีกาวันนี้ สะพัดเบรก หมอตุ้ม ขึ้นรองฯ อิทธิพล ส้มหล่นเสียบแทน ขณะที่ ณัฐศักดิ์ มาแรงผงาดคุม บช.ก.
ทั้งนี้เวลา 09.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. จะเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. และรองจเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ลงมาถึง ผบก. วาระประจำปี 2568 โดยมี พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง และ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เข้าร่วมประชุม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จากนั้นจะนำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอีกครั้ง
ข่าวแจ้งว่า สำหรับว่างประกอบด้วย รอง ผบ.ตร.ว่าง 2 ตำแหน่ง, ผู้ช่วย ผบ.ตร. (หรือเทียบเท่า)7 ตำแหน่ง, ผู้บัญชาการ (หรือเทียบเท่า) 18 ตำแหน่ง, รองผู้บัญชาการ 45 ตำแหน่ง และผู้บังคับการ 81 ตำแหน่ง และโยกสลับระนาบเดียวกัน คาดว่ามีกว่า 100 ตำแหน่ง
สำหรับรอง ผบ.ตร. เป็นอำนาจ ผบ.ตร. จะเสนอชื่อต่อที่ประชุม ก.ตร. โดย รอง ผบ.ตร.ว่าง 2 ตำแหน่ง เนื่องจาก พล.ต.อ.ไกรบุญ และ พล.ต.อ.ประจวบ เกษียณอายุราชการ ดังนั้น ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ขึ้นรอง ผบ.ตร.หรือเทียบเท่าเรียงตามอาวุโส 100% คือ 1.พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. 2.พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วย ผบ.ตร. แต่เนื่องจาก พล.ต.ท.นพ.
โสภณรัชต์อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีแพทยสภามีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม กรณีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ คาดว่าพล.ต.อ.กิตติ์รัฐจะเสนอชื่อ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ขึ้นเป็นรอง ผบ.ตร.แทน
สำหรับผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 7 ตำแหน่ง เนื่องจากผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นรอง ผบ.ตร. 2 รวมผู้เกษียณอายุและเข้าโครงการเออร์ลี่ฯกลางปีด้วย มี 5 นาย ได้แก่ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์, พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง, พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย, พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ และ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ดังนั้น ผบช.ขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร.เรียงอาวุโส 100% ประกอบด้วย
พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8, พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผบช.สง.ก.ตร., พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผบช.ส., พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์
แพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ, พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 และ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. อย่างไรก็ตามต้องดูว่าที่ประชุมจะพิจารณากรณี พล.ต.ท.ทวีศิลป์อย่างไร จากกรณีตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวน ที่มติแพทยสภาพักใบอนุญาตด้วย
สำหรับรอง ผบช.ขึ้น ผบช.เรียงอาวุโส 50% จำนวนตำแหน่งว่างที่เหลือ ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน คาดว่า พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย
รอง ผบช.ก. ขึ้น ผบช.ก., พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก. ขึ้น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร., พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ. เลื่อนเป็น ผบช.รร.นรต., พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.สยศ.ตร. สไลด์เป็น ผบช.ตชด. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 โยกเป็น ผบช.สอท. พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.3 สลับ ผบช.ภ.1 พล.ต.ท.ศักดิ์ศิลา เผือกอ่ำ ผบช.ทท.
สไลด์เป็นผบช.ภ.8 พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.สกพ. โยกเป็น ผบช.ทท. พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. ขึ้น ผบช.สง.ก.ตร. พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ รอง ผบช.ส. ขึ้น ผบช.ส., พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. ลุ้นขึ้น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. กับ พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. ขึ้น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นต้น
