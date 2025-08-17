ตร.นนท์ บุกรวบนักพนัน 29 คน เล่นไพ่เก้าเกในหมู่บ้านหรู พบมาจากหลายพื้นที่
เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 68 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ สภ.บางศรีเมือง พ.ต.อ.สมชาย แจ้งธรรมมา ผกก.สภ.บางศรีเมือง , พ.ต.ท.ธนอรรถ ขันติคเชนชาติ รอง ผกก.สภ.บางศรีเมือง , พ.ต.ท.สมพร โพธิ์ศรี สว.สส.สภ.บางศรีเมือง และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.บางศรีเมือง ได้ร่วมกันเข้าจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนัน 29 ราย ที่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านท่าอิฐ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พบของกลางคือ 1.ไพ่ 6 สำหรับ 2.เงินสด 4,900 บาท 3.โทรศัพท์มือถือของผู้เล่น 4.บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง 5.กล้องวงจรปิด 6.เบาะรองนั่งและผ้าห่ม จากการตรวจสอบพบว่าผู้เล่นทั้ง 29 ราย ได้นัดกันมาเล่นไพ่เก้าเกภายในบ้าน โดยมีเจ้ามือ 3 ราย เจ้าของบ้าน 2 ราย เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาคือ ลักลอบเล่นการพนัน และอนุญาตให้ประกันตัว โดยเจ้ามือประกันตัว 30,000 บาท และผู้เล่นอีกคนละ 10,000 บาท
พ.ต.อ.สมชาย แจ้งธรรมมา ผกก.สภ.บางศรีเมือง กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการเล่นพนันเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังไปที่เกิดเหตุและเฝ้าติดตามก่อนเข้าจับกุม ได้นักพนันทั้งหมด 29 คน พบของกลางเป็นไพ่ 3-4 สำรับ และเงินสดจำนวน 4,900 บาท จากการสอบถามทราบว่านักพนันทั้งหมดนัดรวมตัวกันมาเล่นที่นี่ มาจากหลายที่ ซึ่งลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัยภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ไม่ใช่บ่อนพนัน ส่วนใหญ่นักพนันจะมาจากฝั่งธนบุรี และคนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
