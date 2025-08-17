ปอศ. รวบสมาชิกแก๊งแอพพ์เงินกู้เถื่อน New Wallet ดอกเบี้ยโหด 3,474 บาทต่อปี
ปอศ.ตามรวบสมาชิกขบวนการ แอพพ์เงินกู้เถื่อน New Wallet เรียกดอกเบี้ยสุดโหดร้อยละ 3,474 บาทต่อปี พบมีคดีติดตัวเพียบ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.สั่งการ พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม รอง ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ มอญรัต สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายนรินทร์ อายุ 37 ปี ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี เลขที่ จ.891 และ 893/2568 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด” ได้บริเวณริมถนน ในพื้นที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้เมื่อปลายปี 2567 ได้มีผู้เสียหายหลายรายร้องเรียนผ่านศูนย์ป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.) ว่าได้กู้ยืมเงินกับแอพพลิเคชั่นเงินกู้เถื่อนชื่อ “New Wallet” ซึ่งผู้กู้จะต้องยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในโทรศัพท์มือถือของผู้กู้ พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าดำเนินการ และค่าเอกสาร ซึ่งจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกวัน ซึ่งคิดคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยกว่าร้อยละ 3,474.80 บาทต่อปี และหากผิดนัดชำระหนี้ จะมีคนโทรศัพท์มาทวงกับทางผู้เสียหาย และบุคคลใกล้ชิด จนทำให้ผู้เสียหายอับอายและเดือดร้อนมาก จึงมาแจ้งความต่อ กก.5 บก.ปอศ. เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ นายนรินทร์ และกลุ่มขบวนการอีกหลายราย จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของ นายนรินทร์ พบว่าเคยถูกดำเนินคดี เสพ ผลิต จำหน่ายยาเสพติด และคดีอื่นๆ อีกกว่า 6 คดี และเพิ่งพ้นโทษออกมา กระทั่งสืบทราบว่า นายนรินทร์ ผู้ต้องหารายนี้ได้พักอาศัยอยู่บ้านแห่งหนึ่งใน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จึงนำกำลังเข้าจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป