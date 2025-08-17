กองปราบฯ บุกรวบมือปืนโหด ร่วมกับพวกขี่ จยย. ประกบยิงคู่อริ 6 นัด ปมล้างแค้น
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ต.พงศธร รัชตวัชรางกูร สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังเข้าจับกุม นายพิทักษ์ อายุ 24 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนางรอง ที่ จ.38/2567 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 ข้อหา “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” พร้อมของกลางอาวุธปืนสั้นจำนวน 1 กระบอก, โครงปืนแบบแม็กกาซีน 1 กระบอก, แม็กกาซีน 1 อัน และกระสุนปืนอีก 11 นัด ได้ที่บ้านไม่มีเลขที่ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
ทั้งนี้ จากการจับกุมทราบว่าเมื่อปี 2567 นายพิทักษ์ ผู้ต้องหาได้ร่วมกับพวกขับขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบยิงถล่มคู่อริเก่า เพื่อล้างแค้นไปถึง 6 นัด กระสุนเข้าร่างนัด จนผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนหลบหนีไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่าผู้ต้องหลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ จึงขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดนางรอง เข้าตรวจค้นเข้าปฏิบัติการอย่างระมัดระวัง จนพบตัวผู้ต้องหานอนกบดานอยู่ภายในบ้านดังกล่าว จึงปิดช่องทางหลบหนีและรีบเข้าควบคุมตัวอย่างรวดเร็ว ตรวจค้นพบอาวุธปืนและกระสุนของกล่าวดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จากการตรวจสอบยังพบอีกด้วยว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุยิงลักษณะเดียวกันมาแล้วเมื่อปี 2566 จึงนำตัวส่ง สภ.ปะคำ ดำเนินคดีต่อไป