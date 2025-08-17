กก.ดส. จับลุงหื่น! ล่อลวงเด็กป.6หน้าโรงเรียนไปกระทำชำเราที่บ้าน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.), พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น. , พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส.,พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์,พ.ต.ท.มโรดม์ ขวัญเมือง,พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.กก.ดส., พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. ร่วมกันจับกุมนายกวิน อายุ 61 ปี ตามหมายจับของศาลจังหวัดปราจีนบุรี ที่ จ.114/2560 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน “กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม,พาบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม และพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจาก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจาร”
สืบเนื่องจากตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีการเร่งรัดติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน นำโดย พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส.จึงได้ออกสืบสวนติดตามตัว นายกวิน อายุ 61 ปี จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับได้หลบหนีการจับกุมมาเช่าบ้านพักเลขที่ 1/110 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจนกระทั่งพบตัวนายกวิน ดังกล่าว
พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. กล่าวว่า พฤติการณ์คดี ผู้แจ้งซึ่งเป็นยายของผู้เสียหายเด็กอายุ 12 ปี เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูและพักอาศัยอยู่ด้วยกัน มาพบพนักงานสอบสวนแจ้งว่าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2560 เวลาประมาณ 07.00 น. ขณะ ผู้เสียหายเด็กอายุ 12 ปี อยู่ที่ร้านค้าหน้าโรงเรียนวัดประสาธรังสรรค์ ต.โนนห้อม ฯ ได้มีนายกวิน เข้ามาชักชวนให้เด็กผู้เสียหายไปบีบนวดให้ที่บ้านพักของนายกวิน จากนั้นเด็กผู้เสียหายได้ขี่รถจักรยานตามไปที่บ้านพักของนายกวิน จากนั้นนายกวินได้ให้เด็กบีบนวดให้ประมาณ 2-3 นาที แล้วนายกวินจึงได้ถอดเสื้อผ้าของเด็กผู้เสียหายออกแล้วได้ใช้อวัยวะเพศดันเข้าไปในอวัยวะเพศของเด็กผู้เสียหายชักเข้า ออก จนสำเร็จความใคร่ จากนั้นได้ให้เงินจำนวน 200 บาท แล้วให้เด็กผู้เสียหายกลับบ้านพักไป ต่อมาเด็กผู้เสียหายได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ ยาย และ มารดาของเด็กผู้เสียหายให้ทราบ จึงได้พาเด็กผู้เสียหายมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกฎหมาย
จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การยอมรับตลอดทุกข้อกล่าวหา ในวันที่เกิดเหตุตนล่อลวงเด็กป.6หน้าโรงเรียนไปกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีจนสำเร็จความใคร่ที่บ้านพักตนจริง แล้วได้หลบหนีออกจากจังหวัดปราจีนบุรีทันที เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดส.จึงได้ทำการจับกุมและนำผู้ต้องหาส่ง สภ.เมืองปราจีนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป