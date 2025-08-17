ผบ.ตร.นั่งหัวโต๊ะบอร์ดกลั่นกรอง แต่งตั้งนายพลสีกากี เลื่อน ‘สำราญ-อิทธิพล’ ขึ้นรอง ผบ.ตร.

ผบ.ตร.นั่งหัวโต๊ะประชุมกลั่นกรองแต่งตั้งนายพลสีกากี เลื่อน ‘สำราญ-อิทธิพล’ ขึ้นรอง ผบ.ตร. สะพัดโยก ‘พล.ต.ท.สุรพล’ ภ.1 นั่ง ผบช.ไซเบอร์
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) จะเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ตร. หรือ “บอร์ดกลั่นกรอง” พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร.- ผบก. โดยมี พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผบ.ตร. พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผบ.ตร. พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จตช. และ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.สกพ. และเลขานุการ เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ผบ.ตร.มีคำสั่งให้ ผบช.ทุกหน่วยชี้แจงบัญชีรายชื่อผู้เหมาะสมที่เสนอขึ้นมา สำหรับปีนี้มีตำแหน่งที่ว่าง รอง ผบ.ตร. 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 7 ตำแหน่ง ผบช. 16 ตำแหน่ง รอง ผบช. 40 ตำแหน่ง และ ผบก. 71 ตำแหน่ง
สำหรับ รอง ผบ.ตร. ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโดยให้เลื่อน พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. อาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นเป็น รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง จตช. อาวุโสลำดับที่ 3 ขึ้นเป็นจเรตำรวจแห่งชาติ แทน พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วย ผบ.ตร. อาวุโสลำดับที่ 2 ถูกแพทยสภาชี้มีความบกพร่องทางจริยธรรมการรักษาตัวนายทักษิณ ชินวัตร ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ
ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ว่าง 7 ตำแหน่ง พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้ 1.พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 2.พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. 3.พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 4.พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผบช.สง.ก.ตร. 5.พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผบช.ส. 6.พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 และ 7.พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. แทนที่ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ พตร. ถูกแพทยสภาชี้มีความบกพร่องทางจริยธรรมการรักษาตัวนายทักษิณ คดีชั้น 14
ระดับ ผบช. ว่าง 16 ตำแหน่ง โดยจะแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโสร้อยละ 50 จากตำแหน่งว่าง 1.พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9 2.พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 3.พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ รอง ผบช.ส. 4.พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รอง ผบช.ภ.1 5.พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบช.ก. 6.พล ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา รอง ผบช.ภ.7 7.พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท 8.พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย รอง ผบช.สพฐ.ตร.
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการแต่งตั้ง พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. นรต.รุ่น 47 ขยับขึ้นเป็น ผบช.ก. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. นรต.รุ่น 46 อยู่ที่เดิม พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รองผบช.สตม. นรต.รุ่น 41 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 นรต.รุ่น 41 ร่วมรุ่น ผบ.ตร. โยกมาเป็น ผบช.สอท. พล.ต.ท.ศักดิ์ศิลา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. นรต.รุ่น 41 เพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. อยู่ที่เดิม
พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ศ. นรต.รุ่น 47 โยกเป็น ผบช.ตชด. พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ รองผบช.ส. นรต.รุ่น 45 เป็น ผบช.ส. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.สกพ. เป็น ผบช.ปส. พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.3 เป็น ผบช.ภ.1 พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐ์พงษ์ ผบช.ภ.4 นรต.รุ่น 42 ขยับเป็น ผบช.ภ.2
พล.ต.ท.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ. จตร.(สบ.8) นรต.รุ่น 42 เป็น ผบช.ภ.3 พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ปส. นรต.รุ่น 48 เป็น ผบช.ภ.4 พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 นรต.รุ่น 42 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.กิตติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 นรต.รุ่น 42 ลูกชาย พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ อดีต ผบ.ตร.อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.สกบ.นรต.รุ่น 40 โยกมาเป็น ผบช.ภ.7 พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.สยศ.ตร. นรต.รุ่น 41 ร่วมรุ่น ผบ.ตร. โยกมาเป็น ผบช.ภ.8 พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 นรต.รุ่น 39 อยู่ที่เดิม
พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิชย์ รอง ผบช.นรต. นรต.รุ่น 43 เป็น ผบช.รร.นรต. พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สกบ. นรต.รุ่น 45 เป็น ผบช.สกบ. พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รองผบช.ก. นรต.รุ่น 42 เป็น ผบช.สทส. พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก. นรต.รุ่น 52 เป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.
พล.ต.ต.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม รองผบช.กมค. เป็น ผบช.กมค. พล.ต.ต.ชัยต์พจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 นรต.รุ่น 43 เป็น ผบช.สกพ. พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร รอง ผบช.สง.กตร.เป็น ผบช.ก.ตร. พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ พตร. อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.อาทิชา เปาร์อินทร์ ผบช.สพฐ.ตร. นรต.รุ่น 44 อยู่ที่เดิม