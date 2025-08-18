บุกรวบหนุ่ม 19 ลวง ด.ญ.วัย 14 ขี่รถเล่นริมทะเล พาเข้าโรงแรม เรียกพวกวัย 16-18 รุมโทรม 2 วัน

ตร.ตามรวบหนุ่ม 19 แชตชวน ด.ญ.วัย 14 ขี่รถเล่นริมชายหาด ก่อนพาเข้าโรงแรม เรียกพวกวัย 16-18 รุมโทรม 2 วันติด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล., พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ทศพล กิติลาภ สวญ.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. ร่วมกันจับกุม 1) นายธนินทร์ธร อายุ 19 ปี 2) นายณัฐสิทธิ์ อายุ 18 ปี และ 3) นายปธานิน อายุ 18 ปี
กระทำความผิดฐาน “โดยปราศจากเหตุอันสมควรร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เพื่อการอนาจารพาบุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม โดยร่วมกันกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง”
โดยจับกุมนายธนินทร์ธรได้ที่ใน ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจับกุมนายณัฐสิทธิ์และนายปธานินได้ที่ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
สืบเนื่องด้วย ด.ญ.เอ (นามสมมุติ) มีการแชตผ่านเฟซบุ๊กกับนายธนินทร์ธร มีการชักชวนกันออกไปนั่งเล่นที่โต๊ะสนุกเกอร์ และไปขี่รถเล่นบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณ หลังจากนั้นนายธรินทร์ธรได้พา ด.ญ.เอ เข้าโรงแรมม่านรูด และตามกลุ่มเพื่อนรุ่นพี่รวม 4 คน มาร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568
ต่อมาวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 กลุ่มวัยรุ่นได้พา ด.ญ.เอ ไปเข้าโรงแรมอีกแห่งหนึ่งเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ ด.ญ.เอ อีกครั้ง จากนั้นจึงได้นำไปส่งที่บ้าน หลังจากมารดาทราบความจริงจึงพา ด.ญ.เอ ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปราณบุรี
จากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มคนร้ายมีด้วยกัน 4 คน ประกอบด้วย นายธนินทร์ธร, นายณัฐสิทธิ์ และนายปธานิน ซึ่งเป็นผู้ร่วมกันก่อเหตุ โดยพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง 3 ไว้แล้ว ทั้งหมดหลบหนีและอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุ อีก 1 คน เป็น เยาวชนชาย อายุ 16 ปี ซึ่งพนักงานสอบสวนได้เรียกตัวมาแจ้งข้อหา ที่ สภ.ปราณบุรี โดยไม่มีการควบคุมตัว
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ได้ทำการสืบสวน แกะรอยผู้ต้องหาทั้ง 3 คน จนสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุที่หลบหนีอยู่ได้ทั้งหมด ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปราณบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
