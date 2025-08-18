รอง ผบก.ป. เรียกประชุมสอบปม “หมอบี” ยังไร้คนวัดพระบาทน้ำพุให้ข้อมูล ด้านไวยาวัจกร เเจง ทีมทนายเร่งทำงานอยู่
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีกระแสข่าวว่าในวันนี้จะมีคนสนิทของหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน ขณะที่ด้านของพ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม(รองผบก.ป.) ได้เรียกประชุมชุดคณะพนักงานสอบสวนกรณีนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเป็นการประชุมวงเล็ก ซึ่งรอง ผบก.ป. ระบุว่า เบื้องต้นยังไม่สามารถให้รายละเอียดอะไรได้ ส่วนเรื่องที่จะประสานหน่วยงานอื่นๆ จะต้องหารือกับคณะพนักงานบก.ป. ก่อน ถึงพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนี้ว่าจะไปในทิศทางใด เบื้องต้นวันนี้ยังไม่ได้เรียกใครเข้ามาให้ข้อมูล รวมถึงยังไม่มีคนของวัดประสานมาแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ติดต่อนายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจกรของวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งระบุว่าตนยังไม่ทราบว่าจะมีคนของวัดเข้าไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน ส่วนเรื่องการเลื่อนแถลงข่าวเมื่อวานนี้(17 สิงหาคม) สาเหตุมาจากโอนที่ดินไม่เสร็จหรือไม่นั้น บอกได้เพียงว่าตอนนี้เรากำลังเร่งทำงานกันอยู่ ส่วนจะแถลงในวันไหนนั้น ก็ต้องรอให้ทำงานกันเสร็จสิ้นก่อน หากได้รายละเอียดครบถ้วน ทางทีมทนายก็จะแถลงให้ทราบ