หลวงพ่ออลงกต ยังไม่ลาออก เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ คาด1 เดือนชัดเจน โลกนี้ก็ยังมีคำว่า ‘มาร’
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 ส.ค.68 นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจกร วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เข้ากราบพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ หลังมีกระแสข่าวว่าท่านยื่นหนังสือลาออกเพื่อให้ตรวจสอบภายในวัด อ่านข่าว ด่วน! หลวงพ่ออลงกต ประกาศลาออก เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ หลังถูกโจมตีหนักปมเงินบริจาค
โดยวันนี้หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้อัดคลิปยืนยันส่งคลิปผ่านทาง “ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวี” เพื่อแจงสื่อว่า ยังอยู่ ยังไม่ได้ลาออก สิ่งที่คิดตอนนี้ไม่อยากให้ลูกศิษย์ตกใจ มีสติ หลวงพ่อยังไม่ลาออก ถ้าหากลาออกต้องเป็นเหตุผลอันสมควร
ในอนาคตก็ดูอีกนิดหนึ่งหากหลวงพ่อจะลาออกต้องมีเหตุผลที่สมควร ไม่น่าจะเกิน 1 เดือนจะได้รับคำตอบแน่นอน ตกลงแล้วหลวงพ่อจะเอายังไง แต่ก็ขอบใจทุกๆ คนที่เป็นห่วงหลวงพ่อเห็นแล้ว ขอให้ทุกคนมีสติจิตใจหนักแน่นและเชื่อมั่นในเรื่องของการมีศรัทธา เพราะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรม หากเราทำอะไรไปแล้วมันไม่ดี บกพร่องก็เป็นบาปเราต้องยอมรับผลกรรมนั้น ขณะเดียวกันเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนที่เราทำไปมันมีดีหรือไม่
ถ้ามีเหตุผลที่ดีมากหรือไม่ ถ้ามีเหตุผลแห่งความดีที่มากพอและทำให้อุ่นใจ เพราะฉะนั้นสูตรของหลวงพ่อคือ อะไรจะเกิดก็รับมันให้ได้ แต่หลวงพ่อรู้ด้วยหัวใจตัวเองว่าเราทำสิ่งดีมามากมาย ไม่มีวันไหนหลวงพ่อหยุดงาน หรือสบาย
แต่ถ้าสิ่งไหนมันบกพร่องถึงกับขั้นจะต้องรับเคราะห์กรรมสูงสุด หลวงพ่อก็จะยินดีและยิ้มรับ ซึ่งสิ่งนี้ยังบอกไม่ได้ในวินาทีนี้ รอเพียงว่าบุญกุศลที่ได้ทำนั้นบุญต้องคุ้มครอง ถ้ามีบุญมากก็จะคุ้มครอง ขณะเดียวกันถึงมีบุญมากสักเท่าไหร่ในโลกนี้ก็ยังมีคำว่า “มาร”
มารก็มองได้ 2 มุมคือเราต้องข้ามมันให้ได้ ต้องมีสติปัญญา มีพลังต่อสู้กับมาร และต้องเมตตา ใครจะทำอะไรต้องมีเมตตาให้อภัย แล้วจะได้จองเวรต่อกันและกันเลย
ที่มา ข่าวสด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลูอิสบอกเองไม่อยากย้ายออกจากเรือใบ แม้เป๊ปไม่ยืนยันโอกาสลงสนาม
- สาวม.6 ถูกลูกหลง โจ๋ไล่ยิงคู่อริ แม่พ้อบทเรียนครั้งใหญ่ หลังเกิดเรื่อง เพื่อนหาย-ไร้เงาเยี่ยม
- ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค พร้อม! เปิด สวนลอยฟ้ากลางเมือง 7 ไร่ ใหญ่สุดในไทย 3 ก.ย.นี้
- หลวงพ่ออลงกต จ่อเเถลงพรุ่งนี้ บ่าย 2 โมง ลั่น อยากให้เห็นใจหลวงพ่อ ไม่ใช่ฆาตกร