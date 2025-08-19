รวบ ตี๋ ลำปาง ลักจยย.ทั่วเมือง รับสารภาพเป็นอดีตช่างซ่อม ใช้ไขขวงเพียงแค่ด้ามเดียวก็ลงมือได้
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ.พ.ต.ต.ปฏิภาณ เป็นสุข สว.กก.2 บก.ปอศ. ร.ต.อ.สิทธิชัย ฤทธิศิลป์ รอง สว.กก.2 บก.ปอศ.ร่วมจับกุม นายวสันต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดลำปาง ที่ จ.261/2568 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2568 ข้อหา “ลักทรัพย์ในเคหสถาน”
และหมายจับศาลจังหวัดลำปาง “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน” ได้ที่ลานจอดรถของร้านอาหารแห่งหนึ่งต.เทพารักษ์ อ.เมืองจ.สมุทรปราการ
จากการจับกุมทราบว่าเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีคนร้ายเข้าไปลักจยย.ของนักศึกษาที่เอาไว้ใต้ถุนหอพักแห่งหนึ่งใน อ.เมืองลำปาง ภายหลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีนายวสันต์ ผู้ต้องหารายนี้เข้ามาจูงรถหนีไป จึงเข้าแจ้งความ จนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุลักษณะเดียวอีกหลายพื้นที่ มีผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้วกว่า 4-5 คดี ถือว่าเป็นพฤติกรรม ที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย จึงออกติดตามตัวผู้ต้องหามาโดยตลอด
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม สืบสวนจนทราบเบาะแสผู้ต้องหาหลบหนีคดีมาอยู่ในพื้นที่จ.สมุทรปราการ จึงเข้าตรวจสอบและจับกุมได้ดังกล่าว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเมื่อประมาณ ช่วงต้นปีที่ผ่านมาตนตกงาน จึงอาศัยประสบการณ์เคยเป็นช่างซ่อมจยย.มาก่อน ตระเวนหารถที่จอดแล้วลืมล๊อกคอรถตามหอพักต่างๆ เมื่อเจอเป้าหมายก็เข็นรถไปยังที่ลับตาผู้คน ก่อนจะนำอุปกรณ์คือไขควงเพียงด้ามเดียว มาใช่ไขเฟรมรถออกเพื่อต่อตรงสายสตาร์ทเครื่องรถขับหลบหนี ก่อนนำไปแยกชิ้นส่วนส่งขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าได้ราคาเพียงหลักพันบาท ซึ่งทำมาแล้วประมาณ 4-5 คัน จึงนำตัวส่งสภ.เมืองลำปาง ดำเนินคดีต่อไป