อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

รวบ ตี๋ ลำปาง ลักจยย.ทั่วเมือง รับสารภาพเป็นอดีตช่างซ่อม ใช้ไขขวงเพียงแค่ด้ามเดียวก็ลงมือได้

รวบ ตี๋ ลำปาง ลักจยย.ทั่วเมือง รับสารภาพเป็นอดีตช่างซ่อม ใช้ไขขวงเพียงแค่ด้ามเดียวก็ลงมือได้

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ.พ.ต.ต.ปฏิภาณ เป็นสุข สว.กก.2 บก.ปอศ. ร.ต.อ.สิทธิชัย ฤทธิศิลป์ รอง สว.กก.2 บก.ปอศ.ร่วมจับกุม นายวสันต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดลำปาง ที่ จ.261/2568 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2568 ข้อหา “ลักทรัพย์ในเคหสถาน”
และหมายจับศาลจังหวัดลำปาง “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน” ได้ที่ลานจอดรถของร้านอาหารแห่งหนึ่งต.เทพารักษ์ อ.เมืองจ.สมุทรปราการ

จากการจับกุมทราบว่าเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีคนร้ายเข้าไปลักจยย.ของนักศึกษาที่เอาไว้ใต้ถุนหอพักแห่งหนึ่งใน อ.เมืองลำปาง ภายหลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีนายวสันต์ ผู้ต้องหารายนี้เข้ามาจูงรถหนีไป จึงเข้าแจ้งความ จนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุลักษณะเดียวอีกหลายพื้นที่ มีผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้วกว่า 4-5 คดี ถือว่าเป็นพฤติกรรม ที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย จึงออกติดตามตัวผู้ต้องหามาโดยตลอด

ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม สืบสวนจนทราบเบาะแสผู้ต้องหาหลบหนีคดีมาอยู่ในพื้นที่จ.สมุทรปราการ จึงเข้าตรวจสอบและจับกุมได้ดังกล่าว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเมื่อประมาณ ช่วงต้นปีที่ผ่านมาตนตกงาน จึงอาศัยประสบการณ์เคยเป็นช่างซ่อมจยย.มาก่อน ตระเวนหารถที่จอดแล้วลืมล๊อกคอรถตามหอพักต่างๆ เมื่อเจอเป้าหมายก็เข็นรถไปยังที่ลับตาผู้คน ก่อนจะนำอุปกรณ์คือไขควงเพียงด้ามเดียว มาใช่ไขเฟรมรถออกเพื่อต่อตรงสายสตาร์ทเครื่องรถขับหลบหนี ก่อนนำไปแยกชิ้นส่วนส่งขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าได้ราคาเพียงหลักพันบาท ซึ่งทำมาแล้วประมาณ 4-5 คัน จึงนำตัวส่งสภ.เมืองลำปาง ดำเนินคดีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง