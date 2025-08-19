กองปราบปัด ‘นักการเมือง’ กดดันคดีหมอบี ขอให้มั่นใจ ทำตามพยานหลักฐาน

รอง ผบก.ป. ย้ำกองปราบไม่ถูกกดดัน คดีหมอบี เดินหน้าตามพยานหลักฐาน
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม (รอง ผบก.ป.) เปิดเผยกรณีของ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี และ วัดพระบาทน้ำพุ ว่า ในกรณีนี้ผู้บัญชาการได้สั่งการให้ชุดสืบสวนดำเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการความชัดเจน โดยวันนี้ได้ข้อมูลเส้นเงินหรือบัญชีต่างๆมาเพิ่มเติมแล้วขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อน คาดว่าอีกไม่นาน ที่ผ่านมาที่เราส่งเจ้าหน้าที่ไปขอข้อมูลต่างๆ จากวัดก็ถือว่าให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อย เช่น ขอบัญชีรายละเอียด หรือเอกสารต่างๆ ก็มีการรับปากว่าจะส่งมอบให้ ก็ยังไม่ได้เอามาให้ ซึ่งก็ไม่เป็นไร เพราะเป็นสิทธิของเขาที่จะสงวนข้อมูลบ้างอย่าง แต่เจ้าหน้าที่มีวิธีการหรือช่องทางอื่นๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลอยู่เเล้ว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ออกหมายค้นหรือหมายจับ กลัวว่าจะมีการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่ พ.ต.อ.เอนกกล่าวว่า กองบังคับการปราบปรามยังมุ่งเน้นในเรื่องของหมอบีว่าเป็นผู้ที่ยักยอกเงินวัดหรือไม่ แต่ภายหลังมาจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ารูปการณ์ทางคดีอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ ซึ่งขอสงวนในรายละเอียดไว้ก่อน
เมื่อถามว่า มีประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการเข้ามาตรวจสอบศูนย์ดูเเลผู้ป่วย HIV ของวัดพระบาทน้ำพุนั้น จะมีการประสานความร่วมมือในครั้งนี้ไหม พ.ต.อ.เอนกกล่าวว่า เบื้องต้นกองบังคับการปราบปรามดูแลในประเด็นหมอบี วัดพระบาทน้ำพุ และหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นหลัก ซึ่งการตรวจสอบประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าว ตอนนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบอยู่
ส่วนประเด็นที่ว่าจะมีนักการเมืองมากดดันในทางคดี ทำให้เกิดความล่าช้านั้น พ.ต.อ.เอนกขอยืนยันว่า ไม่มีใครมากดดันแน่นอน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีอะไรมาทำให้การสอบสวนทุกส่วนหยุดหรือช้าได้ทั้งสิ้น กองบังคับการปราบปราบจะให้ความเป็นธรรมและตรวจสอบตามแน่นอน