จ่อออกหมายเรียก ดิว อริสรา ให้ปากคำ คดียักยอกทรัพย์ ไฮโซเมย์ ถ้าไม่มาขอหมายจับ

เตรียมออกหมายเรียก ดิว อริสรา“ ให้ปากคำ คดียักยอกทรัพย์ ไฮโซเมย์ หากไม่ให้ความร่วมมืออาจเจอหมายจับ
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. เปิดเผยความคืบหน้าคดีของ “ดิว อริสรา“ ยักยอกทรัพย์ไฮโซเมย์ ว่า ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย โดยออกหมายเรียกไปยังภูมิลำเนาของผู้ต้องหาในกรุงเทพฯ แล้ว ซึ่งตามกฎหมายผู้ถูกออกหมายเรียกจะต้องมาพบพนักงานสอบสวนภายใน 7 วัน หากไม่มา ก็เข้าข่ายการหลบหนี และจะมีการดำเนินการออกหมายจับต่อไป
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ขณะนี้ “ดิว อริสรา” ได้มีการประสานเข้ามาเพื่อให้ปากคำหรือยังนั้น พ.ต.อ.เอนก ระบุว่า “จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อเข้ามา ทั้งจากตัวดิวเองหรือจากทนายความ”
ทั้งนี้ขอย้ำว่า การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน หากผู้ถูกกล่าวหามีการเข้าพบเพื่อให้ปากคำก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามปกติ แต่หากเพิกเฉย ไม่มาตามหมายเรียก ก็จำเป็นต้องขอศาลออกหมายจับต่อไป