เปิดรายชื่อแบรนด์ดัง ปคบ.- อย. บุกโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เถื่อน ยึดของกลาง 2.3 แสนชิ้น

ปคบ.ร่วม อย. ทลายโรงงานผลิตเครื่องสำอางเถื่อนส่งขายต่างประเทศ ยึดของกลาง 2.3 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 20 ล้าน“
เมื่อวันที่ 19 ส.ค.พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ.สั่งการให้ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.พ.ต.ท.หญิง อนุสรา บัวแดง สว.กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับ นพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกันตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่
ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา หลังพบมีการลักลอบผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ซื้อไปใช้อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ และเกิดปัญหาต่อผิวในระยะยาวด้วย
จากการตรวจค้นพบ น.ส.ปภาวี (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี แสดงตัวเป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว ขณะตรวจค้นพบการลักลอบผลิตเครื่องสำอาง โดยนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีน แล้วนำมาต้ม กวน แบ่งบรรจุลงขวด ติดฉลากภัณฑ์-ติดฉลาก นำส่งให้ตามออเดอร์ ส่วนใหญ่จะนำส่งออกขายต่างประเทศ โดยพบว่าโรงงานไม่ได้รับอนุญาตผลิตเครื่องสำอางอีกด้วย
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์ Body Wash ยี่ห้อ Tuscan Hills ผลิตภัณฑ์ Bubble Bath และ Body lotion ยี่ห้อ Tuscan Hills ,ผลิตภัณฑ์ Hand Soap ยี่ห้อ Santa’s HOT COCOA , oil ยี่ห้อ Tuscan Hills ,ผลิตภัณฑ์ Hand Cream ยี่ห้อ LACURA
,ผลิตภัณฑ์ Bath Bomb ยี่ห้อ Crayola ,ผลิตภัณฑ์ Body Wash Pen ยี่ห้อ Crayola ,ผลิตภัณฑ์ Hand Soap ยี่ห้อ Minty Snowman Frost ,ยี่ห้อ ICY CANDY CANE เครื่องจักรผลิต และวัตถุดิบใช้ผลิตทั้งสิ้นกว่า 234,699 ชิ้น มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
สอบสวน น.ส.ปภาวี อ้างว่า ตนเป็นเพียงผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว มีหน้าที่ดำเนินกิจการต่างๆ แทนกรรมการบริษัทชาวจีน เนื่องจากตนเองมีความรู้ด้านส่วนผสม และผลิตเครื่องสำอางเนื่องจากเรียนจบมาทางด้านเคมี โดยโรงงานดังกล่าวเปิดกิจการมาแล้วประมาณ 8 เดือน
เบื้องต้นพบความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ฐาน “ผลิตเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้ง,ขายเครื่องสำอางที่มิได้จดแจ้ง,ผลิตเครื่องสำอางที่ฉลากไม่แสดงข้อความภาษาไทย” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.ดำเนินคดีต่อไป
ด้านพล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ขอให้ผู้ใช้ระมัดระวังและไตร่ตรองให้รอบคอบ ก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ควรตรวจสอบเลขจดแจ้งจากอย.ฉลาก บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสี กลิ่น อย่างถี่ถ้วน ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น เครื่องสำอาง อาหารเสริม และยา ที่ราคาถูกเกินกว่าปกติ ฉลากไม่ถูกต้อง หรือโฆษณาอวดอ้างผลที่เกินจริง โดยขอให้ระลึกไว้เสมอว่าท่านกำลังเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการโฆษณาและได้ของปลอม ของไม่มีคุณภาพ ใช้แล้วอาจเกิดอาการแพ้อีกด้วย