ทลายแก๊ง ‘หัวหมู่ M16’ เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ คาวิลล่าหรูหัวหิน รางวัลนำจับ 1.5 ล้าน

สืบสวนนครบาล 3 บุกรวบแก๊ง “หัวหมู่ M16” หัวจ่ายระดับ 10 ล้านเม็ด ทาง ปปส. ประกาศชื่อเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ ประจำปี 2568 มีรางวัลนำจับรายละ 1,500,000 บาท ขณะเช่าวิลล่าหรูย่านหัวหิน เตรียมเปิดตลาดส่งภาคใต้
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ วันที รอง ผบก.น.3 ดูแลงานสืบสวน พ.ต.อ.สุรเดช พจนาวงษ์พานิช รอง ผบก.น.3 ดูแลงานยาเสพติด พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3 พ.ต.อ.ณัชพิสิษฐ์ เสียงหวาน ผกก.สน.ร่มเกล้า สั่งการให้ พ.ต.ท.จำนงค์ ประสพสุขมั่งดี รอง ผกก.สส.บก.น.3 พ.ต.ท.สยมภู กุลจิตติสิโรดม รอง ผกก.สส.สน.ร่มเกล้า พ.ต.ท.สุริยา กุญแจกล สว.กก.สส.บก.น.3 พ.ต.ท.ธเนษฐ์ สอนจันดา สว.สส.สน.ร่มเกล้า พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนตำรวจนครบาล 3 และ สน.ร่มเกล้า
ได้ร่วมกันจับกุม
- นายสมชาย หรือโบ้ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ 501/2567 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2567 ในข้อหา สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดร้ายแรง เกี่ยวกับยาเสพติด ผู้นั้นสมคบการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ
- นายภาณุเดช หรือแอม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ 502/2567 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2567 ในข้อหา สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดร้ายแรง เกี่ยวกับยาเสพติด ผู้นั้นสมคบการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ
- นายภานุวัฒน์ หรือ ต้อ ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 324/2565 ในข้อหา มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 (เคตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ หมายจับศาลจังหวัดไชยาที่ 65/2567 ในข้อหา ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) เพื่อจำหน่าย เพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน ฯหมายจับศาลอาญาที่ 463/2566 ในข้อหา ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำการเพื่อการค้าฯ
- นายมงคลศักดิ์ หรือ ศักดิ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 466/2566 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2566 ในข้อหา ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) โดยการมไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน , ทำให้เกิดกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชน , สนับสนุนหรือช่วยเหลือก่อนหรือขณะกระทำความผิดโดยให้เงินหรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดร้ายแรง เกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดเพราะเหตุที่สมคบกัน
สืบเนื่องมาจากเมื่อ 14 มิ.ย.2567 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รองผบ.ตร. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.6 ร่วมกันเเถลงข่าวขยายผลเครือข่ายยาเสพติดย่านบางบ่อ จ.สมุทรปราการ ที่ กก.สส.บก.น.6 จับกุมนายวัฒนา (สงวนนามสกุล) พร้อมของกลางยาบ้า 10 ล้านเม็ด, เคตามีน 60 กิโลกรัม ได้เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567 ขยายผลจนทราบว่าไปรับยาเสพติด มาจากซอยอ่อนนุช 86 แขวงและเขตประเวศ กทม.
ต่อมาวันที่ 13 มิ.ย. 2567 กก.สส.บก.น. 6 ได้เข้าทำการจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังลำเลียงกระสอบสีขาวจำนวนหลายกระสอบ ออกมาจากภายในซอยอ่อนนุช 86 ขึ้นรถยนต์ตู้ที่มาจอดรออยู่ จนสามารถจับกุมตัวนายชลดรงค์ หรือ วี่ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ซึ่งเป็นเครือข่ายของ “นายโบ้ หัวหมู่ M16 ” แก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ ของฝั่งตะวันออกของ กทม. พร้อมยาบ้า 13,440,000 เม็ด รถยนต์ 6 คัน และ รถจักรยานยนต์ พร้อมชุดแต่ง 17 คัน มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 4 ล้านบาท ข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ซึ่งนายโบ้ หัวหน้าแก๊งค์ สามารถนำลูกทีมหลบหนีไปได้ ทาง กก.สส.บก.น.6 จึง ขออนุมัติจาก ปปส. รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเครือข่ายดังกล่าวไว้ได้ จนทาง สำนักงาน ปปส. ได้ประกาศรายชื่อเป็นบุคคลตามหมายจับ ตามโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับประจำปี 2568 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2568 มีรางวัลนำจับแก๊งดังกล่าวรายละ 1,500,000 บาท
ต่อมา พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 สั่งการให้ กก.สส.บก.น.3 ได้ทำการสืบสวน จนทราบว่า นายสมชาย หรือ โบ้ ฯ หัวหน้าแก๊งค์ได้หลบหนีคดีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ได้รับมอบหมายจากขบวนการให้ไปเปิดตลาดยาเสพติดในทางภาคใต้ เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด “No Drugs No Dealers” ผนึกกำลัง ชุมชนปลอดยาเสพติด” ทำให้ยาเสพติดแถวภาคใต้ได้รับความกระทบกระเทือน จึงได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศ แล้วพาทีมงานไปเปิดงานส่งยาเสพติดลงไปทางภาคใต้ โดยได้ไปเช่าบ้านแบบพูลวิลล่า บ้านหรูอยู่ในย่านหัวหิน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำกำลังเข้าไปทำการตรวจสอบจนสามารถจับกุมตัวไว้ได้ เมื่อ 18 ส.ค. 2568 เวลาประมาณ 17.00 น. ภายในซอยปันสุข ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำการสอบถาม นายสมชาย หรือ โบ้ ฯ หัวหน้าแก๊งค์ รับว่าเคยต้องคดี ยาเสพติด ,อาวุธปืน ,คดี ฆ่า และ พยามยามฆ่า มาตั้งแต่อายุ 15 ปี มากกว่า 9 ครั้ง และมีบางคดีเกี่ยวข้องกับปืน เอ็ม 16 จึงมีฉายา “หัวหมู่ M16 ” เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป