จบลงด้วยดี ! ดิว อริสรา จ่าย 3.5 ล้าน บ.แบรนด์เนม ถอน สร้อยบูการี คืน เมย์ วาสนา

จบลงด้วยดี ดิวให้ทนายความนำเงิน 3.5 ล้าน ให้กับบริษัทแบรนด์เนมมันนี่ และทำสัญญาผ่อนชำระและถอนฟ้อง ก่อนจะประสาน เมย์ วาสนา คืนสร้อย ขณะที่พรุ่งนี้ดิวจะให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรก
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายนิติศักดิ์ มีขวด หรือ ทนายเอี้ยง ทนายความของ ดิว อริสรา พร้อมด้วย นางสาวณัฐจุฑา ปุณณธนาวัฒน์ ตัวแทนบริษัทแบรนด์เนม มันนี่ จำกัด และนายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความ เดินทางมายังศาลแขวงปทุมวัน เพื่อเจรจา ในการชำระหนี้ค่าจำนำสร้อยเพชรบูการี จำนวน 7 ล้าน
โดยใช้เวลาเจรจาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งผลการเจรจาจบลงด้วยดี ทนายนิติศักดิ์ เปิดเผยว่า เมื่อคืนตนเองได้คุยกับคุณดิว ถึงเรื่องดังกล่าวและคุณดิวเอกก็มีเจตนาที่จะชำระหนี้ตั้งแต่แรก และวันนี้ได้นำเงิน 3.5 ล้าน มาจ่ายครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลืออีก 3.5 ล้าน ก็จะทำบันทึกผ่อนชำระหนี้กันไป ภายใน 1 ปี และเมื่อมีการชำระเงินกัน ทางบริษัทแบรนด์เนมมันนี่ ก็ยินดีที่จะถอนฟ้อง แต่คงยังไม่ใช่วันนี้ เพราะยังต้องทำเรื่องเอกสารอีก ส่วนสร้อยเพชรบูการี ทางบริษัทฯก็จะประสานไปทางคุณเมย์ในการคืนกัน คาดว่าจะสัปดาห์นี้
ทนายนิติศักดิ์ บอกอีกว่า เงินจำนวน 3.5 ล้านที่คุณดิวนำมาให้ผมส่งมอบนั้น ก็เป็นเงินที่เขาทำงานและหยิบยืมมาเพื่อชำระนี้ก้อนนี้ และคุณดิวได้ฝากข้อความผมมาสื่อสารถึงทุกคนว่า ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาส แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด และจนถึงนาทีนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามีเจนตาที่จะไม่ได้ไม่จ่าย
ทนายวิฑูรย์ บอกอีกว่า เงินที่คุณดิวต้องผ่อนชำระกับบริษัทฯอีก 3.5 ล้าน แต่ทางคุณเมย์ วาสนา ได้ช่วยเหลือคุณดิว ช่วยชำระให้ครึ่งหนึ่งคือ 1.75ล้าน ทำให้คุณดิวต้องผ่อนชำระกับทางบริษัทฯ จำนวน 1.75 ล้าน และคุณดิวก็จะต้องไปผ่อนกับคุณเมย์ที่ช่วยออกเงินให้ก่อน
นางสาวณัฐจุฑา บอกว่า วันนี้ที่เจรากันก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาช่วยในการค้ำประกันให้ ซึ่งทางเราก็เข้าใจทั้งตัวคุณดิวและคุณเมย์ แต่ทางธุรกิจก็จะต้องหาจุดลงทั้งสองฝ่าย และทางเราก็ต้องปกป้องบริษัทฯและเรียกความเขื่อมั่นลูกค้าของเราคืนมา และต้องการให้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคต และได้ฝากไปถึงคุณดิว ว่าตนเองเข้าใจเห็นใจ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะล้ม อยากบอกว่าให้สู้ต่อ ให้กำลังใจ และขอให้ชำระให้ตรง เพราะส่วนนั้นเป็นเรื่องของธุรกิจ
ส่วนคดีที่กองปราบ ทนายนิติศักดิ์ บอกว่า ก็เป็นขั้นตอนของคุณเมย์ เพราะที่ผ่านมาคุณเมย์บอกว่าหากได้ของคืนครบก็ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีความ / ส่วนตรงนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะยังไง / ส่วนเรื่องกระเป๋าอีก 2 ใบ ทางคุณดิวกำลังพยายามรวบรวมเงินเพื่อไปผ่อนชำระและนำมาคืนคุณเมย์ทั้งหมด เชื่อว่าทั้งหมดจะจบในเร็วๆนี้
ส่วนที่มีประเด็นว่ามีคุณดิว ไปยืมเงินคนในวงการ 3 คน จำนวน 20 ล้าน ทนาย บอกว่า ตนทราบจากข่าว แต่ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดกับคุณดิว
ทนายบอกอีกว่า ที่เข้ามาช่วยเหลือคุณดิวก็ต้องการที่จะทำความจริงให้กระจ่าง และแก้ไขให้ถูกต้อง เงินค่าดำเนินการต่างๆมันไม่ใช่ประเด็นหลัก เพราะตั้งแต่เข้ามาช่วยเหลือก็ยังไม่ได้เงินอะไร
ขณะที่พรุ่งนี้ล่วงบ่าย ดิว อริสรา จะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย
