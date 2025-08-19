อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

สลด! พ.ต.ต.ปรเมษฐ์ สารวัตรสอบสวน ใช้ปืนปลิดชีพ เสียชีวิตในรถ คาดปมเครียดเรื่องงาน

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม พ.ต.ท.พิทักษ์ ฝั้นสุข สว.(สอบสวน) สภ.บ้านกลาง จ.เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงตัวตายภายในรถยนต์ บริเวณร้านค้าบ้านเลขที่ 120 หมู่ 9 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด สีขาว ทะเบียน ผก 2066 เพชรบูรณ์ จอดอยู่ ด้านในพบร่าง พ.ต.ต.ปรเมษฐ์ ชาตรี สว.(สอบสวน) สภ.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นั่งเสียชีวิตอยู่บริเวณเบาะคนขับ มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับซ้าย ข้างกายพบอาวุธปืนตกอยู่ เบื้องต้นไม่มีทรัพย์สินเสียหายหรือร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด

จากการสอบสวนภรรยาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้แจ้งเหตุ โดยระบุว่าสามีใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตในรถ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ พบว่าอาวุธปืนดังกล่าวยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุข้างผู้ตาย คาดว่าผู้ตายมีความเครียดสะสมจากปัญหาเรื่องงาน จนนำไปสู่การก่อเหตุสลดครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมหลักฐาน พร้อมบันทึกสถานที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.

 

