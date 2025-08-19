ศาลสั่งจำคุก 3 ปี 4 เดือน อดีตอธิการฯ มรภ.เชียงใหม่ ทริปดูงาน-ทัวร์ยุโรป ไม่รอลงอาญา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหา รองศาสตราจารย์ประพันธ์ ธรรมไชย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับพวก คือ นายถนัด บุญชัย ดำเนินโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 29 มีนาคม 2557 โดยมีเจตนาพาคณะร่วมเดินทางไปท่องเที่ยว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามโปรแกรมการท่องเที่ยวของบริษัททัวร์
ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 , 157 และตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ.2561 มาตรา 172) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าพบว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 มีคำพิพากษาดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ประพันธ์ ธรรมไชย จำเลยที่ 1 มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม) พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 การกระทำเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 151 (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 5 ปี มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน
2. นายถนัด บุญชัย จำเลยที่ 2 มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 (เดิม) พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 การกระทำเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม จำคุก 1 ปี 6 เดือน มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี
อย่างไรก็ดี คดีนี้ยังไม่สิ้นสุด จำเลยทั้งสอง มีสิทธิ์ต่อสู้คดีในชั้นศาลที่สูงกว่านี้ได้อีก
เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 เห็นชอบในการที่อัยการสูงสุด (อสส.)จะไม่อุทธรณ์คำพิพากษา
สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท