ปปท.จับอดีตพนง.คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ดัง ปลอมเอกสารเบิกเงิน ค่าปฏิบัติงาน กว่า 5 ล้านบ.

ป.ป.ท. ประสาน จนท. ตำรวจ จับกุมอดีตพนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปลอมเอกสารการเบิกเงินการปฏิบัติงานของแพทย์ ฉ้อโกงเงินค่าปฏิบัติงานเป็นเงินกว่า 5 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของ นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายสัญชาติ อุปนันชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 5 และ พ.ต.ท.สราวุธ คำเหลือง ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต
มอบหมายให้ พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ ประจันพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการด้านคุ้มครองพยาน นายทวีศักดิ์ นันทะพงษ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ และนายปิยพนธ์ เปรมโยธิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน ๑ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 ติดตามจับกุม นางสาว น. (นามสมมติ) ผู้ต้องหาหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ที่ จ.6/2567 ลงวันที่ 26 เมษายน 2567 ในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 เมื่อครั้งผู้ต้องหาตามหมายจับดำรง ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีพฤติการณ์ปลอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเบิกเงินค่าตอบแทนของ ทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมพิเศษ เพื่อโอนเงินเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่มิได้เป็นทันตแพทย์ จำนวน 107 ครั้ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,864,681.37 บาท เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด
แต่ผู้ต้องหาไม่ไปพบพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลตามกำหนดนัด พนักงาน ป.ป.ท. จึงได้ขอออกหมายจับเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหามาฟ้องคดีต่อศาล ทั้งนี้ จากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรบริเวณจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ทำการจับกุมดังกล่าวพร้อมทั้งนำตัวผู้ต้องหาส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สำรวจเรือรบลำใหม่ เกาหลีเหนือ รองรับอาวุธนิวเคลียร์ คิมจองอึน ปลื้ม สั่งทดสอบประสิทธิภาพ
- เร่ง ‘เช่ารถเก็บขยะEV’ กทม.รับไปปรับ หลังวิสามัญฯงบ69 แนะ ‘ถังขยะแบบใหม่’ ไม่น่าเวิร์ก
- ภารดรควงน้องเฌอลีน ชวนร่วมศึกกอล์ฟครอบครัว Like Father, Like Son Golf Day 2025 by Cetilar
- สงครามภาษีสหรัฐฯ ต้นตอความปั่นป่วนเศรษฐกิจโลก