จนท.คุมตัว 2 ผู้ต้องหา ชี้จุดลอบวางระเบิด ตร.เจาะไอร้อง นราธิวาส
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ สภ.เจาะไอร้อง และ สภ.มูโนะ ประสานงานคุมตัวผู้ต้องหาลอบวางระเบิด จนท.ตร.ชุดสืบสวน สภ.เจาะไอร้อง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 จำนวน 2 ราย คือ 1.นายมาหามะ ชาว ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส และ 2.นายนัสโร อายุ 22 ปี ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ จำนวน 11 จุด
พฤติการณ์คือ นายนัสโรขี่รถ จยย.เพื่อนำทาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม นายอิบาดิน ดือราโพ ได้สั่งการให้นายนัสโรขี่รถนำเพื่อดูต้นทางว่ามี จนท.ผ่านมาหรือไม่ ขณะที่นายมาหามะได้ขี่รถไปรวบรวมพรรคพวกประมาณ 5 ราย ทั้งหมดนัดเจอกันที่บริเวณปากทางเข้าบ้านกือรง มุ่งหน้าไปบ้านมูโนะ ต.มูโนะ
อ.สุไหงโก-ลก นัดแนะว่าหากพบ จนท.ให้ส่งสัญญาณด้วยการบีบแตร 2 ครั้ง