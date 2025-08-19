จับสึก 2 พระวัดดังเกาะสมุย เสพยา-หนีหมายจับคดีฉ้อโกง

ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และสาธาณสุขเกาะสมุย สุ่มตรวจหาสารเสพติดพระสงฆ์วัดดังเกาะสมุย พบพระลูกวัดมีสารเสพติดและหมายจับคดีฉ้อโกง
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ภายใต้การอำนวยการของ นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเกาะสมุย นายชัชชัย มณี ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย มอบหมายให้ นายจะเร ตุ้งแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะสมุย พร้อมกำลังกองอาสารักษาดินแดนที่ 15 อำเภอเกาะสมุย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะสมุย ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่ภายใน วัดศรีทวีป หมู่ 5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
โดยเจ้าหน้าที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ ทั้งหมด 7 รูป ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย โดยผลการตรวจพบว่าพระบุญชอบ อายุ 42 ปี เป็นพระลูกวัด มีสารเสพติดในร่างกาย ส่วน พระพงษ์เพชร อายุ 42 ปี เป็นพระลูกวัด มีหมายจับคดีฉ้อโกง ส่วนพระสงฆ์อีก 5 รูป ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย และจากการตรวจค้นภายในกุฏิไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมาย
จากนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ทำการสึกให้กับพระทั้ง 2 รูป และนำตัวนายบุญชอบ เข้าสู่กระบวนการบำบัด และนายพงษ์เพชร อดีตพระลูกวัด ส่งตัวดำเนินคดีทางกฏหมายที่สภ.เกาะสมุยต่อไป