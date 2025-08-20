โน้ส อุดม งานเข้า โดน ‘ครูปรีชา’ แจ้งเอาผิดหมิ่นประมาท จาก ‘เดี่ยว 12’
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้โพสต์ภาพ โน้ส อุดม แต้พานิช ขณะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่ถูก นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือ ครูปรีชา แจ้งความร้องทุกข์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
โดยระบุว่า วันที่ 19 สิงหาคม 2568 โน้ส อุดม แต้พานิช เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่ครูปรีชาได้แจ้งความร้องทุกข์ ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
เนื่องจากมีบุคคลส่งคลิปวิดีโอของอุดม แต้พานิช มาให้ดู เป็นวิดีโอเมื่อปี 61 ในการแสดง “เดี่ยว 12” เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ทำให้เพิ่งทราบ
จากข้อความที่ว่า… “ผลงานโดดเด่นของกระทรวงศึกษา ยกให้ครูปรีชา สร้างแรงบันดาลใจ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ นี่มันหวยของครู หมวดจรูญนั้นไม่ใช่ ถ้า …ได้ขนาดนั้น นี่ต้องมั่นมากก เพราะความจริงมันพูดยากมากกว่าแถไถ ไม่ต้องห่วง ครูยังมีผมอยู่ข้างๆ แต่ว่า ผมครูตรงกลางนี่มันหายไปไหน”
โดยครูปรีชาได้แจ้งความร้องทุกข์เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 68 ที่ผ่านมา