หมอพงศ์ศักดิ์ ไม่ทน แจ้งตร.เอาผิดผู้ไม่หวังดี ตัดต่อคลิป แอบอ้างขายยา-อาหารเสริม

หมอพงศ์ศักดิ์ โร่แจ้งความถูกตัดต่อคลิป แอบอ้างขายยา-อาหารเสริม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พา พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา แพทย์นักพูดชื่อดัง เข้าเเจ้งความ หลังถูกนำภาพและวิดีโอไปตัดต่อแล้วนำไปโฆษณาเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาหลายชนิด
พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์กล่าวว่า เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้ทราบจากคนใกล้ชิดว่ามีการนำภาพตนไปแอบอ้างขายสินค้า 4 ประเภท ทั้ง ยาสีฟัน ยาฆ่าเชื้อรา ยารักษาไซนัส และยารักษาเส้นเลือดขอด โดยมีการดูดคลิปไปเผยแพร่ทั้งทางแพลตฟอร์มของ TikTok, YouTube และ Facebook มีคนดูมากกว่า 6 ล้านคน มีครั้งนึงตนเคยไปเดินซื้อของที่ตลาดแถวบ้าน มีคนเข้ามาทักว่ายาสีฟันที่หมอขายซื้อมาใช้แล้วนะ ทั้งที่ตนไม่ได้ขายและไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์นั้น
พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีผู้ใหญ่อีกหลายท่านโทรมาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่าดีจริงหรือไม่ ตนรู้สึกว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงต้องมาแจ้งความให้ทางตำรวจในวันนี้
พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์กล่าวด้วยว่า ในคลิปยังบอกอีกว่าถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลขอให้ฟ้าผ่าตาย ซึ่งตนมองว่าในโลกใบนี้ไม่มีหมอคนไหนกล้าพูดแบบนั้น และในบางคลิปจะมีบางคำที่พูดไม่ชัดเนื่องจากเป็นการแปลงคำมาจากคลิปของตนโดยใช้ลักษณะของ AI Deepfake และเชื่อว่าสินค้าพวกนี้ไม่ได้ผล เพราะหากได้ผลจริงคงไม่เอาหน้าของตนไปแอบอ้างเพื่อขายสินค้า
ด้านนายแทนคุณกล่าวว่า ในกรณีนี้สามารถเอาผิดได้ในฐานการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องตรวจสอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้วยว่า สินค้าแต่ละตัวมีการขอใบอนุญาตจดทะเบียนแล้วหรือยัง นอกจากนี้ อยากจะประสานสัมพันธ์ถึงประชาชนว่า พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ไม่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ไหน อยากให้ประชาชนตรวจสอบให้แน่ใจ มิเช่นนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้