ตร.หนองคาย ใช้กล้องเอไอตรวจจับ รวบผู้ต้องหาคดีข่มขืน เตรียมหนีออกนอกประเทศ

ตร.ท่องเที่ยวหนองคาย ใช้กล้องเอไอตรวจจับ ก่อนรวบผู้ต้องหาคดีข่มขืน เตรียมหนีออกนอกประเทศ
ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม เป้าหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนฯ และสืบสวนจับกุมบุคคลตามหมายจับคดีอาญา ระหว่างวันที่ 15-24 ส.ค.2568
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดย พลตำรวจโท ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้นำเทคโนโลยีกล้อง AI ที่เชื่อมต่อข้อมูลบุคคลตามหมายจับกับฐานข้อมูลของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มาติดตั้งในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อคัดกรองบุคคลที่เคยกระทำความผิดและมีหมายจับ รวมถึงบุคคลกลุ่มเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เข้ามาก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ อันเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ปฏิบัติหน้าที่อยู่ กล้อง AI จังหวัดหนองคายที่เชื่อมข้อมูลบุคคลตามหมายจับกับฐานข้อมูลของ บช.ก. ได้แจ้งเตือนว่าตรวจพบบุคคลตามจับศาลจังหวัดชลบุรี ที่ จ462/2568 ลงวันที่ 18 ส.ค.2568 คือ นายประยูร (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้นั้นอยู่ในภาวะขืนได้ กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามฯ” จึงจับกุมตัวนำส่ง สภ.หนองขาม ภ.จว.ชลบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
โดยในคดีนี้ผู้เสียหายได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.หนองขาม เมื่อเดือน ก.ค.2568 ก่อนที่ศาลจังหวัดชลบุรีอนุมัติหมายจับในวันที่ 18 ส.ค.2568 และมาถูกจับกุมตัวหลังออกหมายจับเพียง 2 วัน ก่อนเดินทางออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตร.ขยายผล จับเว็บพนัน ‘ลูค่าเบ็ท 123 พลัส’ หลอกคนไทยเล่น ส่งเงินให้ ‘ก๊กอาน’ มือขวาฮุนเซน
- จับหนุ่มเกาหลีใต้ ซ่อนเครื่อง FBS ในรถ ขับทั่วกทม. ส่ง SMS แนบลิงก์หลอกดูดเงิน เผยทำตามคำสั่งคนจีน
- ทนายรัชพล พาอดีตนักข่าวร้องDSI จี้คดีถล่มยิงบ้าน ปมเปิดชื่อผู้ถือโฉนดที่ดิน ส่อโยงคนใกล้ชิดเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ
- ศาลรับฟ้อง คดี ‘บิ๊กโจ๊ก’ ยื่นฟ้องหมิ่น สื่อใหญ่ย่านพระอาทิตย์ ปมจัดซื้อไบโอเมทริกซ์