ศาลรับฟ้อง คดี ‘บิ๊กโจ๊ก’ ยื่นฟ้องหมิ่น สื่อใหญ่ย่านพระอาทิตย์ ปมจัดซื้อไบโอเมทริกซ์

ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีคำสั่งประทับรับฟ้อง สื่อใหญ่ย่านพระอาทิตย์ หลังถูก ‘บิ๊กโจ๊ก’ ยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท-หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดฟังคำสั่งชั้นไต่สวนมูลฟ้อง กรณี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล (โจทก์) ยื่นฟ้องนายนพรัฐ พรวนสุข (จำเลย) สื่อใหญ่ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข่าวย่านถนนพระอาทิตย์ ฐานหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้อง หลังจากพิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า จำเลยกล่าวถ้อยคำที่เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วยข้อความที่เป็นความเท็จ กรณีการจัดซื้อระบบไบโอเมทริกซ์ของ สตม.ซึ่งอาจทำให้ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วนอาจเข้าใจได้ว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง
โดยศาลจะนัดสอบคำให้การให้ ตรวจพยานหลักฐาน และกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น.