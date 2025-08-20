ตร.ขยายผล จับเว็บพนัน ‘ลูค่าเบ็ท 123 พลัส’ หลอกคนไทยเล่น ส่งเงินให้ ‘ก๊กอาน’ มือขวาฮุนเซน

พล.ต.ท.ไตรรงค์ คืบหน้าคดี ก๊กอานเครือข่าย crown casino ล่าสุดขยายผลจับเว็บพนันออนไลน์ ลูค่าเบ็ท123พลัส พบเงินหมุนเวียนหลักสิบถึงร้อยล้านบาท พร้อมเร่งเดินหน้าประสาน ป.ป.ง. และอินเตอร์โพล
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดี นายก๊กอาน เจ้าของ เครือข่าย crown casino resort ตึก 25 ชั้น ตึก 18 ชั้น ฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซนเตอร์ขนาดใหญ่ เมืองปอยเปต ที่หลอกลวงคนไทย ประเทศกัมพูชา ว่า
ล่าสุดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 (บช.สอท.5) ได้ขยายผลจับเว็บพนันออนไลน์ ลูค่าเบ็ท 123 พลัส (อ่านว่าวันทูทรี) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้คนไทยเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนหลักสิบล้านถึงร้อยล้านบาท
จากการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่า มีผู้ร่วมกระทำความผิด 20 ราย โดยมี นายก๊กอาน ซึ่งมีเส้นทางการเงินโยงไปถึงในฐานะผู้รับผลประโยชน์ และเจ้าของอาคารที่ให้คาสิโนเช่ารวมอยู่ด้วย เบื้องต้น จึงมีการแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน / ส่วนเครือข่ายที่เหลือจะต้องมีการตรวจสอบว่ายังหลบหนีอยู่ภายในประเทศหรือออกนอกราชอาณาจักรไปแล้ว รวมทั้งจะมีการสืบสวนขยายผลเพิ่มเพราะเชื่อว่ายังมีผู้รับผลประโยชน์อีกหลายราย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวอีกว่า ส่วนคดีของนายก๊กอานและเครือข่ายก่อนหน้านี้ที่ถูกออกหมายจับ พบว่าได้หลบหนีออกนอกประเทศไปหมดแล้วตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการ ขณะนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) อยู่ระหว่างการสืบทรัพย์ และตำรวจไซเบอร์จะมีการประสานเพื่อให้ ป.ป.ง. ทำการสืบทรัพย์ในคดีใหม่เพิ่มเติมต่อไป ส่วนการออกหมายแดงต้องรอให้ พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการทั้ง 2 คดี จากนั้นก็จะส่งไปยังอินเตอร์โพลต่อไป
โดยขณะนี้หน่วยงานระหว่างประเทศได้จับตาความเคลื่อนไหวของนายก๊กอานและเครือข่ายอย่างเข้มงวด ซึ่งหากผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีทันที