ศาลสั่งคุก 6 เดือน หมอศัลยกรรม ผ่าตัดพริตตี้สาวนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรา ไม่รอลงอาญา

ศาลแขวงพระนครเหนือจำคุก 6 เดือน “หมอชาตรี” แพทย์คลินิกศัลยกรรม ประมาท ผ่าตัด “น้องนิ้ง” พริตตี้สาวนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรา ไม่รอลงอาญา ด้านหมอแหวว เจ้าของคลินิกเจอคุก 3 เดือน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ 4339/2567 ที่ น.ส.ชาญาฎา หรือน้องนิ้ง (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี พริตตี้สาว โดยนายอภิภู (สงวนนามสกุล) พี่ชาย ในฐานะผู้อนุบาล ยื่นฟ้อง นพ.ชาตรี (สงวนนามสกุล) แพทย์คลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่ง ย่านห้วยขวาง หรือ นพ.ธัญปพัศ (สงวนนามสกุล) และแพทย์หญิงเพ็ญลดา (สงวนนามสกุล) เจ้าของคลินิก ข้อหาร่วมกันกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
กรณีที่เคยปรากฏเป็นข่าวว่าพี่ชายของ น.ส.ชาญาฎา ได้ร้องว่า ถูก นพ.ชาตรี แพทย์คลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่ง ย่านห้วยขวาง รักษาผิดพลาดจากการไปทำศัลยกรรมทำตา 2 ชั้น ผ่าตัดโหนกแก้ม ภายหลังผ่าตัดแล้วเกิดอาการช็อก คาดให้ยาเกินขนาดส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ทำให้น้องสาวกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา นอนโรงพยาบาลเกือบ 5 ปี จนปัจจุบันยังไม่ได้รับการเยียวยา และครอบครัวต้องแบกหนี้ค่ารักษาประมาณ 10 ล้านบาท โดยเคยไปฟ้องแพ่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คลินิกเยียวยาเป็นเงิน 37 ล้านบาท หลังจากนั้น มีการยื่นอุทธรณ์ทั้ง 2 ฝ่าย ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ทางคลินิกเยียวยาเป็นเงิน 29 ล้านบาท แต่คลินิกไม่ยอมจ่ายค่าเยียวยา ทำให้ตอนนี้โรงพยาบาลที่น้องสาวรักษาตัวอยู่ มีการฟ้องเรียกค่ารักษากว่า 30 ล้านบาท เพราะทางครอบครัวไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล
คดีแม้มีการแจ้งความดำเนินคดีอาญาแต่ทางผู้เสียหายเห็นว่าคดีล่าช้าจึงตั้งทนายความยื่นฟ้องคดีเองจนศาลนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 19 สิงหาคม โดยนัดฟังคำพิพากษาวันนี้ นายอภิภู ผู้อนุบาลโจทก์ จำเลยทั้งสองและทนายจำเลยที่ 2 มาศาล
ด้านนายพสิษฐ์ เลิศสินเจริญกุล ทนายความ เปิดเผยว่า ศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า จำเลยทั้ง 2 ร่วมกันกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส เป็นการกระทำความผิดตามฟ้องจริงพิพากษาจำคุก นพ.ชาตรี จำเลยที่ 1 จำนวน 6 เดือน จำคุก พญ.เพ็ญลดา จำเลยที่ 2 จำนวน 3 เดือน จำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีมาโดยตลอดศาลจึงไม่รอลงอาญา
ในคำพิพากษาประเด็นที่ศาลพิจารณาเป็นหลักคือศาลฎีกามีคำสั่งในคดีแพ่งว่าไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ในมูลละเมิด ทำให้มูลละเมิดคดีจบที่ศาลอุทธรณ์ และประเด็นแพทย์สภาลงโทษจำเลยที่ 1 โดยพักใบอนุญาต 2 ปี และยังมีประเด็นที่ในเวชระเบียนที่ไม่ได้ระบุถึงการใส่ท่อผิดไว้ด้วย ศาลจึงเอามาวินิจฉัยลงโทษจำเลยในข้อหานี้