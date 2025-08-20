ศาลอุทธรณ์ให้ประกัน ‘เจ้าสัวประชัย’ กับพวก คดีปลอมโฉนด รุกป่าทำเหมืองปูนสระบุรี
ภายหลังเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค1 พิพากษาลงโทษจำคุก นายณรงค์พล แก้วสาร เเละนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) คนละ8 ปี คดี คดีทุจริตออกเอกสารปลอมที่ดินสระบุรี ต่อมาจำเลยทั้ง 2 ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวศาลอาญาคดีทุจริตฯเห็นควรส่งศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
อ่านข่าว – ด่วน! ศาลสั่งคุก เจ้าสัวประชัย เลี่ยวไพรัตน์ 8 ปี ปลอมโฉนด รุกป่าทำเหมืองปูน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลอุทธรณ์ภาค1 พิจารณาเเล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตีราคาประกันคนละ 400,000 บาท
