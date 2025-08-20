สืบประชาชื่น ตามรวบมือมีดแทงวินเจ็บ เสพกัญชาหูแว่วอ้างได้ยินเสียงหลอนจะมาโทรมเมีย
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม พ.ต.อ.สัญญา อุบลวิรัตนา ผกก.สน.ประชาชื่น พ.ต.ท.วิทวัส แสงเพิ่ม รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.ประจบ ศรีแสง พ.ต.ท.ธีรภัทร คารมย์ สว.สส.สน.ประชาชื่น ร.ต.อ.สงพงค์ เกื้อทองสั้น ร.ต.ท.รันดร งอนจัตุรัส รอง สว.สส.สน.ประชาชื่น กำลังฝ่ายสืบสวน สน.ประชาชื่น สภ.ท่าเรือ ร่วมกันจับกุมตัวนายชวิน หรือเงาะ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 4803/2568 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ความผิดฐาน “ทำร้ายร่างกายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส” พร้อมของกลางมีดพับ 1 เล่ม เสื้อเชิ้ตสีดำแดง 1 ตัว กางเกงขายาวสีครีม 1 ตัว หมวกกันน็อกเต็มใบสีดำลายฟ้า โดยจับกุมได้ที่บ้านหลังหนึ่ง ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนศรศรีอยุธยา เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม เวลาประมาณ 13.40 น. คนร้ายใช้อาวุธมีดแทงนายศิริชัย คนขับวิน จยย.ได้รับบาดเจ็บบริเวณเอวด้านขวา เหตุเกิดหน้าปากซอยวงศ์สว่าง 11 เขตบางซื่อ กทม. จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิตเหตุ และพยานในที่เกิดเหตุ ทำให้ทราบลักษณะรูปพรรณ การแต่งกายของผู้ก่อเหตุ จึงได้ทำการสืบสวนจนทราบตัวก่อเหตุ คือ นายชวิน หรือเงาะ อายุ 30 ปี จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับ
ต่อมาวันที่ 19 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้รับแจ้งจากสายลับว่านายชวิน หรือเงาะ ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้ หลบมาพักอาศัยอยู่ที่ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา จึงประสานไปยังฝ่ายสืบสวน สภ.ท่าเรือ ก่อนนำกำลังเข้าตรวจสอบ และพบนายชวิน หรือเงาะ อยู่ภายในบ้านจึงเข้าจับกุมก่อนพาตรวจค้นพบของกลางอาวุธและชุดที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ จากนั้นนำตัวมาทำการสอบสวน
จากการสอบสวนเบื้องต้นนายชวิน ยอมรับว่า ตนเองเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง ซึ่งมีคนมากระซิบในหูอยู่ตลอดเวลาว่านายหนาว และนายก๊อต ซึ่งขับวินจยย. ซอยวงศ์สว่าง 11 จะมารุมโทรมภรรยาตัวเอง ในวันเกิดเหตุจึงได้ขับรถเข้ามาหานายหนาว และนายก๊อต แต่มาเจอคนเจ็บกำลังจอดส่งคนที่หน้าปากซอย และจำได้ว่าขับวินเดียวกันกับนายหนาว และนายก๊อต จึงกลับรถแล้วใช้มีดแทงฝากไป 1 ครั้งก่อนจะขับรถหนีกลับมาที่บ้าน จากนั้นได้ขับรถกลับมาหลบที่บ้านในอ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนมาถูกจับ ทั่งนี้ยอมรับว่าติดกัญชา และเวลาเสพเข้าไปก็มักจะได้ยินเสียงคนมากระซิบที่หูตลอดเวลา