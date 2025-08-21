ตร.บุกรวบ เด็กชายวัย 14 ลวงเพื่อนหญิงวัยเดียวกันไปย่ำยี หลังหลบหนีนาน 2 เดือน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.), พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น., พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส., พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์, พ.ต.ท.มโรดม์ ขวัญเมือง,พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.กก.ดส., พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. ร่วมกันจับกุม นนท์คลองสาม หัวหน้าท้ายซอยคลองสาม จ.สมุทรปราการ อายุ 14 ปี ตามหมายจับของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ที่ จ.4/2567 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน “โดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล, กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”
สืบเนื่องจากตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีการเร่งรัดติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน นำโดย พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส.จึงได้ออกสืบสวนติดตามตัวนนท์คลองสาม หัวหน้าท้ายซอยคลองสาม จ.สมุทรปราการ จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับได้หลบหนีการจับกุมมาบริเวณภายในซอยหมู่บ้านสหกรณ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ตอนกลางคืนจะตั้งกลุ่มนั่งเล่นกันท้ายซอยคลองสามประมาณ 15 คน จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจนกระทั่งพบตัวนนท์คลองสาม หัวหน้าท้ายซอยคลองสาม ดังกล่าว
พ.ต.ต.ยศชนินทร์กล่าวว่า พฤติการณ์ ผู้แจ้งซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียหายเด็กหญิงอายุ 14 ปี มาพบพนักงานสอบสวนแจ้งว่าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2567 เวลาประมาณ 15.30 น. ผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี ได้ขับรถจักรยานยนต์หายออกจากบ้าน ต่อมาผู้เสียหายและสามีก็ได้ขับรถตามหาแถวละแวกที่อยู่ แต่ก็ไม่พบ และผู้เสียหายได้ให้บุตรสาวของผู้เสียหายอีกคน ซึ่งอยู่กับย่าที่ จ.ฉะเชิงเทรา ให้ขับรถไปดูที่แถววัดต้นตาล ต.นครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากบุตรสาวได้เข้าไปดูเฟซบุ๊กของผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปีพบว่ามีการติดต่อกับผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่ง และได้มีการคบหากับผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี จึงได้ติดต่อไปจึงทราบว่าผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี อยู่แถววัดต้นตาล จากนั้นผู้เสียหายและสามี จึงได้เดินทางไปหาผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี แถววัดต้นตาลเมื่อไปถึงและได้ตามหาแต่ไม่เจอ และต่อมาผู้เสียหายจึงได้มาที่ สภ.องครักษ์ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ช่วยตามหาผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี กลับมา และดำเนินคดีกับบุคคลที่พาผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี ไปจากความดูแลของผู้เสียหายตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบถามผู้ต้องหา ให้การยอมรับตลอดทุกข้อกล่าวหา ตนได้รู้จักผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี จากการติดต่อทางเฟซบุ๊กและได้พูดคุยกันประมาณ 1 เดือน ในวันที่เกิดเหตุตนได้ชักชวนผู้เสียหายมาเที่ยวห้างแถว จ.ฉะเชิงเทรา และได้ล่อลวงผู้เสียหายไปกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีจนสำเร็จความใคร่ที่บ้านเช่าจริง ต่อมาตนรู้ว่าตำรวจตามจับจึงได้หลบหนีออกจาก จ.ฉะเชิงเทราทันที ได้หลบหนีไปอยู่จังหวัดน่านได้ 2 เดือนและต่อมาได้หลบหนีมาอยู่บริเวณภายในซอยหมู่บ้านสหกรณ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มาทำงานเป็นเด็กติดรถ 6 ล้อ จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. จับกุม
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. จึงได้ทำการจับกุมและนำผู้ต้องหาส่ง สภ.องครักษ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป