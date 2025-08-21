‘ภูมิธรรม’ มอบอำนาจทนายยื่นฟ้อง ‘ธนพร’ หมิ่นประมาท ศาลนัดไต่สวน 27 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจ นายธงชัย พรเศรษฐ์ และนายกณวรรธน์ อรัญ ทนายความ ยื่นฟ้อง นายธนพร ศรียากูล ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมือง ในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากกรณีที่กล่าวหาว่าให้นายภูมิธรรมลองตัดขาจะได้รู้ถึงหัวอกของทหารที่ประจำการอยู่ที่ชายแดน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา
นายธงชัย กล่าวว่า ในวันนี้นายภูมิธรรม ในฐานะรักษาการรองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายนรินทร์พงศ์ จินาภักดิ์ และทีมทนายความยื่นฟ้องนายธนพร จากกรณีที่นำความสูญเสียของทหารที่ประจำการอยู่ที่ชายแดนมากล่าวหาให้ร้ายว่า ให้ลองตัดขานายภูมิธรรม โดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และกระทบสิทธิส่วนตัวและในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของไทยและกัมพูชา โดยการให้สัมภาษณ์และเผยแพร่ข้อความดังกล่าวเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียชื่อเสียง ด้อยค่า ผู้บริหารประเทศในยามที่ประเทศกำลังประสบปัญหา จึงได้มอบหมายให้ทีมทนายความเดินทางเข้ามายื่นฟ้องในวันนี้
เมื่อถามว่าในวันนี้นอกจากการฟ้องหมิ่นประมาทแล้วมีการเรียกค่าเสียหายด้วยหรือไม่ นายธงชัย กล่าวว่า การยื่นฟ้องในวันนี้ทีมทนายความมุ่งไปที่การกระทำผิดทางอาญา จึงได้ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำจะต้องนำไปพิจารณากันต่อไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดกับปัจเจกชน แต่เกิดขึ้นกับเกียรติภูมิของประเทศและกระทบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างประเทศ และขณะนี้ทีมทนายความได้รวบรวมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว รอพยานเอกสารจากหน่วยงานความมั่นคง และตนขอยืนยันว่าทีมทนายความทำหน้าที่ตามข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ได้รับอย่างไม่มีอคติส่วนตัวอย่างแน่นอน ทั้งนี้ตนขอย้ำว่าการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ควรเกินเลย หากวิจารณ์เกินเลยก็เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายที่จะปกป้องสิทธิ์ของตน
เมื่อถามว่าข้อความที่มีการกล่าวถึงเข้าข่ายหมิ่นประมาทอย่างไรบ้าง นายธงชัย กล่าวว่า ในส่วนข้อความที่จะเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือไม่นั้นอยู่ที่กระบวนการของศาลที่จะต้องไต่สวน และให้โอกาสผู้ถูกฟ้องได้แก้ข้อกล่าวหา ตนขอไม่ก้าวล่วงในส่วนนี้ว่าข้อความส่วนไหนที่เป็นการหมิ่นประมาท
เมื่อถามว่าหลังจากรับฟ้องไว้แล้ว ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งวันไหน นายธงชัย กล่าวว่า ภายหลังจากศาลรับฟ้องแล้วเป็นเลขคดีที่ อ.2337/2568 โดยนัดไต่สวนวันที่ 27 ต.ค. เวลา 09.00 น. โดยเหตุที่ระยะเวลานัดไต่สวนยืดออกไปเพราะว่าผู้กระทำผิดอยู่นอกเขตอำนาจศาลอาญารัชดา จึงต้องส่งเอกสารเพื่อให้เจ้าตัวมีสิทธิ์ต่อสู้คดี
เมื่อถามว่ายังมีโอกาสไกล่เกลี่ยกันของทั้งสองฝ่ายหรือไม่ นายธงชัย กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นดุลยพินิจของนายภูมิธรรมที่จะพิจารณาถึงเงื่อนไขสถานการณ์ และเรื่องการกระทำของผู้กระทำผิดว่าเป็นอย่างไร และบริบทของเรื่องนี้มีอีกเยอะเพราะไม่ได้กระทบแค่นายภูมิธรรมอย่างเดียวแต่ยังกระทบไปถึงทั้งประเทศ
เมื่อถามว่าในวันนัดไต่สวนในวันที่ 27 ต.ค. จะมีพยานส่วนไหนขึ้นไต่สวน และนายภูมิธรรมจะขึ้นเบิกความด้วยหรือไม่ นายธงชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ทีมทนายพิจารณาถึงความเหมาะสมกันอยู่ แต่พยานหลักฐาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง กองทัพไทย หน่วยงานราชการและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องจะทราบเรื่องนี้ดีว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ต้องดูความเหมาะสมของเวลาและความพร้อมของพยานแต่ละฝ่าย แต่เบื้องต้นนายภูมิธรรมมอบให้ทีมทนายความเป็นผู้รับมอบอำนาจในการฟ้องคดีและเบิกความคดีอยู่แล้ว