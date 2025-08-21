ปคบ. ทลายเครือข่ายขายยาทำแท้งออนไลน์ รวบ7ผู้ค้า ยึดของกลางมูลค่านับล้าน หลังสาวซื้อใช้จนมดลูกแตก

ตำรวจ ปคบ. ลุยค้น 3 จุด ลำพูน-เชียงใหม่ ทลายเครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาทำแท้ง รวบ 7 ผู้ค้า พร้อมตรวจยุดของกลางมูลค่านับล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 3 จุด ในพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ เพื่อกวาดล้างจับกุมเครือข่ายลักลอบขายยาทำแท้งผิดกฎหมาย ก่อนสามารถจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายได้จำนวน 7 ราย ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต และขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา” พร้อมตรวจยึดของกลาง ยาทำแท้ง และ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องรวม 3,138 ชิ้น มูลค่ากว่าล้านบาท
สำหรับปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีหญิงสาวรายหนึ่งสั่งซื้อยาทำแท้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาใช้โดยไม่ผ่านการควบคุมของแพทย์ เพื่อหวังจะยุติการตั้งครรภ์ ก่อนเกิดผลข้างเคียงมดลูกแตก หรือมดลูกบีบรัดตัวอย่างรุนแรงเสียเลือดมากจนช็อก ต้องนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
หลังเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ทางตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. จึงเร่งจัดกำลังสืบหาเบาะแส ก่อนพบว่า ในปัจจุบันมีผู้ลักลอบนำยาทำแท้ง ยาสอด ยาขับประจำเดือน ยาขับเลือด มาจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการโพสต์ข้อความโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะอ้างว่า “มีแพทย์หญิงบริการพร้อมให้เบอร์โทรศัพท์สำหรับให้คำปรึกษาในการใช้ยาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ”
จากแนวทางสืบสวนยังพบว่า แผนประทุษกรรมผู้ค้ายาอันตรายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการปกปิดสถานที่จัดส่ง สถานที่จัดเก็บยา รวมไปถึงการใช้บัญชีม้าเป็นบัญชีรับโอนเงินค่ายา เพื่อให้ยากต่อการสืบสวน นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ค้าส่วนใหญ่ มักจะไม่เก็บสินค้าไว้กับตนเอง แต่จะใช้วิธีการนำยาทำแท้งฝากไว้ที่บริษัทขนส่ง เมื่อมีผู้สั่งซื้อจะส่งข้อมูลรายละเอียดในการจัดส่งไปที่บริษัทขนส่งเพื่อจัดส่งให้กับประชาชนทั่วไปที่สั่งซื้อ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ยากต่อการแกะรอย
หลังสืบทราบข้อมูลการกระทำผิดแน่ชัด เจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปคบ. จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว จนนำมาสู่การนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 3 จุดในพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ ก่อนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน 7 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง ยาทำแท้ง และ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องรวม 3,138 ชิ้น มูลค่ากว่าล้านบาท
ด้าน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า อยากฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ที่สนใจจะสั่งซื้อยาอันตรายเหล่านี้มาใช้ว่า อย่าซื้อยาที่มีการโฆษณาขายทางสื่อออนไลน์ มาใช้ด้วยตนเองโดยไม่มีแพทย์ควบคุมเป็นอันขาด แม้ปัจจุบันการยุติการตั้งครรภ์หรือการทำแท้งในประเทศไทยนั้นถูกกฎหมายแต่ต้องกระทำโดยอยู่ในเงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ และสามารถทำได้ในบางกรณีเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การสั่งซื้อยาทำแท้งจากแหล่งต่างๆ มาดำเนินการด้วยตนเองนั้น ถือเป็นการเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต และอันตรายต่อทั้งผู้ใช้และทารกที่อยู่ครรภ์ การใช้ยาทุกชนิดควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง