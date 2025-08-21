จับแล้ว มือปืนถล่ม กำนันเล้น หลังตร.ปิดเกาะลันตาล่า 3 วัน สุดท้ายจนมุมบ้านเช่า
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตรังว่า จากกรณีคนร้ายชายในชุดดำสวมหมกกันน็อกปิดบังใบหน้าใช้อาวุธสงคราม M16 ยิงถล่มนายบัณฑิต รองพล หรือ กำนันเล้น อายุ 57 ปี กำนันตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยยอด เสียชีวิต โดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. วันที่ 3 สิงหาคม 68
หลังเกิดเหตุตำรวจได้ระดมกำลังทั้งชุดสืบสวนภูธรจังหวัดตรัง ฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 ตำรวจกองปราบปราบ และชุดสืบสวน สภ.ห้วยยอด เร่งกระจายกำลังกันทำงานแบ่งหน้าที่กันหลายชุด ทั้งชุดตระเวนเก็บหลักฐานหากล้องวงจรปิด ชุดไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่คนร้ายใช้เป็นเส้นทางหลบหนี ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ จนสามารถออกหมายจับนายธวัชชัย หรือ นายดอ อายุ 33 ปี ชาว หมู่ 1 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตามหามายจับเลขที่ จ.374/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ข้อหามีและพกพาอาวุธปืนสงครามโดยไม่ได้รับอนุญาต
คืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ (21ส.ค.68) ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดตรัง ฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 ตำรวจกองปราบปราบ ชุดสืบสวน สภ.ห้วยยอด และ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะลันตา นำโดยพ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ รองผบก.สส.ภ.9 พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล รอง ผบก.สส.ภ.9 พ.ต.อ.เอกรัฐ สวนแสน รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง พ.ต.อ.รัฐกร ภักดีวานิชผกก.สส.ภ.จว.ตรัง และ พ.ต.อ.ฉัตรดนัย เส้นตรัง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.9 ขนกำลังเจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่ากว่า 20 นาย แกะรอยเกาะติดปิดเกาะลันตาติดตามต่อเนื่อง 3 วัน หลังได้รับเบาะแสเป็นพื้นที่ซ่อนตัว เพื่อกดดันนายธวัชชัย จนสามารถจับกุมนายธวัชชัย ได้ที่บ้านเช่าในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกปิดล้อมบ้าน กดดัน และ ตะโกนเรียกนายธวัชชัย จนในที่สุดนายธวัชได้ออกจากบ้านและถูกจับกุมตัว โดยไม่มีการปะทะหรือใช้ความรุนแรง
โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังควบคุมตัวมายัง สภ.ห้วยยอด เพื่อทำการสอบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไป ในฐานความผิด ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกให้ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยก่อนหน้านี้ตำรวจได้ติดตามยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการหลบหนีได้แล้ว และจัดชุดไล่ล่า จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดตำรวจปราบปราม ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 และชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จนสามารถจับกุมตัวได้ในวันนี้
สำหรับนายธวัชชัย มีหมายจับทั้งหมด 5 หมายจับ ได้แก่ 1.คดีพรากผู้เยาว์อายุ 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี พื้นที่ สภ.ห้วยยอด 2.คดีสมคบค้ายาเสพติด สภ.ห้วยไร่ จังหวัดแพร่ 3.คดียาเสพติด 4.คดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน สภ.รัษฎา และ 5.คดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน(ยิงกำนันเล้น) ถูกขึ้นบัญชีดำมือปืนรับจ้าง ลำดับ 1 ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และบัญชีดำมือปืนรับจ้าง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ลำดับที่ 190 ค่าหัว 100,000 บาท
ทั้งนี้ พล.ต.ต.ภัทรวิชญ์ คีตโมทนียกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ได้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุม คาดว่าเตรียมแถลงข่าวผลการจับกุมพร้อมกับนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผวจ.ตรัง ในวันวันพรุ่งนี้(22ส.ค.68)