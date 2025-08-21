ตร.สายไหม สกัดจับ หนุ่มแสบติดตราตร.ขับรถเข้าด่าน เจอทั้งยาบ้า-ยาไอซ์
วันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เวลาประมาณ 22.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.ณธัชพงศ์ กิรัมย์ ผกก.สน.สายไหม นำโดย พ.ต.ท.สัญชัย คีรีรัตน์ รอง ผกก.ป.สน.สายไหม พ.ต.ท.นุกูล กิ่งเกล้า สวป.ฯ สวป.สน.สายไหม ร.ต.อ.พงศ์พัฒน์ เกิดนพนันท์ รอง สวป. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.สายไหม ประจำจุดตรวจป้องกันอาชญากรรม ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. ได้ร่วมกันจับกุม นายสุพัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 2 เม็ด ยาไอซ์ จำนวน 1 ถุงเล็ก น้ำหนัก 0.36 กรัม
สืบเนื่องจาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันตั้งจุดตรวจ (ว.43) ป้องกันอาชญากรรมฯ พบผู้ถูกจับขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลติดตราตำรวจกระจังหน้ารถ ลักษณะต้องสงสัยผ่านมา เมื่อพบเห็นจุดตรวจมีอาการลุกลี้ลุกลน ท่าทางมีพิรุธ จึงเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาบ้าและยาไอซ์ของกลาง ซุกซ่อนอยู่ภายในรถ สอบถามรับว่าเป็นยาบ้าและยาไอซ์ของตนเอง ซื้อมาเพื่อเสพ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุม แจ้งข้อกล่าวหา มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า,ยาไอซ์) โดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (แมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย และเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (แมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.สายไหม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป