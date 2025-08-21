บุกจับหนุ่มซิมบับเว หลอกสาวไทยให้รัก ก่อนขโมยเงินทองหนีหาย พบอยู่เกินกำหนดกว่า 1,339 วัน 

กองสืบตำรวจท่องเที่ยวบุกจับกุม ชายชาวซิมบับเว แก๊ง Romance Scam หลอกหลวงหญิงสาวชาวไทยให้รัก ให้เชื่อใจ แล้วขโมยทรัพย์สิน เงินทองหนีหาย พบ Over stay กว่า 1,339 วัน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 68 พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รอง ผบช.ทท.(สืบสวน) สั่งการให้ พ.ต.อ.แมน รถทอง ผกก.สืบสวน บช.ทท. พร้อมด้วย พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ บุขุนทศ สว.สืบสวน บช.ทท. นำกำลังตำรวจท่องเที่ยว พร้อมหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าจับกุมตัว Mr.Valentive tandier อายุ 37 ปี สัญชาติซิมบับเว อาชีพรับจ้างสอนภาษาผ่านระบบออนไลน์ จับกุมตัวได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว ขณะผู้ต้องหากำลังจะเตรียมตัวหลบหนี
สืบเนื่องจากมีหญิงสาวชาวไทยหลายรายเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ว่ามีครูสอนภาษา ชายชาวซิมบับเว หลอกลวงให้รักและเชื่อใจ สร้างความน่าเชื่อถือ สุดท้ายเมื่อสบโอกาสก็ลักทรัพย์สินผู้เสียหายหลบหนีไป และมีพฤติกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ ทรัพย์สินที่ได้ไปจะเป็นโทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก เงินสด และของมีค่าอื่นๆ โดยมีหญิงสาวชาวไทยตกเป็นเหยื่อหลายราย
ล่าสุดหลบหนีมากบดานพื้นที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจภูเก็ตจึงได้ประสานมายังกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้ช่วยออกสืบสวนหาข่าวติดตามจับกุมตัวจนนำไปสู่การจับกุมตัวได้ในที่สุด
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับและให้การว่าได้คบหากับหญิงสาวชาวไทยจริง แต่ให้การอ้างว่าไม่ได้หลอกลวง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปักใจเชื่อกับคำให้การ โดยเจ้าหน้าที่จะมีการสอบสวนโดยละเอียดต่อไป
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา “ลักทรัพย์และเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Over stay)” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป