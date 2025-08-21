ดีเอสไอ ลงพื้นที่บุรีรัมย์ หาหลักฐานแนวเขตที่ดิน เขากระโดง นิติกรรมต้องสงสัย โฉนดหลายแปลง

DSI ลงพื้นที่บุรีรัมย์ หาหลักฐานแนวเขตที่ดินเขากระโดงของการรถไฟที่ทำขึ้นตามคำสั่งศาล – พบหลักฐานบางส่วนมีการออกโฉนด
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมคณะพนักงานสืบสวนที่ 97/2568 เดินทางไปยังแขวงการทางรถไฟลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประสานงานและขอรับข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเขากระโดงที่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) หรือที่ดินรถไฟ เพื่อนำไปประกอบการตรวจสอบกับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งที่ได้รวบรวมมาก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย สำนักงานที่ดินบุรีรัมย์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และกระทรวงการคลัง
จากการตรวจสอบพบว่า แผนที่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยที่ทำร่วมกับสำนักงานที่ดินบุรีรัมย์ ตามคำสั่งศาลปกครอง แสดงพื้นที่เดิม 5,083 ไร่ แต่การวัดในระบบใหม่ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 พบพื้นที่จริง 4,414 ไร่ พร้อมตรวจสอบว่า มีสิ่งปลูกสร้างทับทางสาธารณะจำนวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบการขออนุญาต นอกจากนี้ ยังพบมีการทำนิติกรรมต้องสงสัยในโฉนดหลายแปลง รวมถึงหน่วยงานรัฐ 12 หน่วยงาน ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟ ซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไป
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวว่า แผนที่เก่าที่ทำตั้งแต่ปี 2531 แสดงให้เห็นเส้นทางรถไฟและพื้นที่ขุดหินที่ใช้ในการรถไฟ ส่วนโฉนดบางส่วน จำนวน 513 ไร่ ที่ได้รับการรับรองแนวเขตโดยเจ้าหน้าที่การรถไฟ ยังอยู่ในเขตของการรถไฟซึ่งต้องตรวจสอบต่อไป
ส่วนการสร้างสิ่งปลูกสร้างทับที่สาธารณะเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองท้องที่ เช่น อำเภอ หรือเทศบาล ในการกล่าวโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย จากสารบบของสำนักงานที่ดิน พบว่าตั้งแต่ปี 2513-2539 มีทั้งการรับรองและไม่รับรองจากการรถไฟ ซึ่งต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป หลักฐานที่ได้จากการลงพื้นที่ 3 วัน จะถูกนำเสนอเป็นลำดับขั้นตอน และมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นคดีพิเศษ