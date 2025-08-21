จตช.เผย ไทยออกหมายจับ ก๊กอาน-ชาวกัมพูชา 20 ราย เอี่ยวเว็บพนัน ส่งสำนวน ปปง.เร่งสืบทรัพย์

จตช.เผย ไทยออกหมายจับ”ก๊กอาน”กับพวกชาวกัมพูชา 20 รายเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ – ส่งสำนวน ปปง.เร่งสืบทรัพย์ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ
เมื่อวันที่ 21 พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ (IAC) เปิดเผยความคืบหน้าการปราบปรามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติชาวกัมพูชาว่า ขณะนี้ ตำรวจไซเบอร์ได้ออกหมายจับนายก๊กอาน พร้อมพวกรวม 20 คน ในความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันและคดีอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชน พร้อมทั้งส่งสำนวนให้สำนักงาน ปปง. (ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ทำการสืบทรัพย์เพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน ตำรวจไทยยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องรายอื่นในเครือข่ายเดียวกัน
พล.ต.อ.ธัชชัย ยังกล่าวถึงกรณี สหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตรและยึดทรัพย์นายลี ยง พัด นักธุรกิจและนักการเมืองชื่อดังชาวกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ว่าทางการไทยและสหรัฐฯ มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลสำคัญในเครือข่ายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอให้ทางการไทยสามารถออกหมายจับนายลี ยง พัดได้ โดยจะต้องอาศัยพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนคำถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงถึง สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา พล.ต.อ.ธัชชัย ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน แต่ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและผลการสืบสวนในลำดับถัดไป ยืนยัน ตำรวจไทยจะเร่งดำเนินการตามกฎหมาย ไม่เพียงแค่การจับกุม แต่รวมถึงการติดตามยึดทรัพย์ เพื่อไม่ให้ขบวนการคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์สร้างความเสียหายกับประชาชนทั้งในและต่างประเทศ