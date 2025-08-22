รวบทันควัน! 2 หนุ่ม บัญชีม้า พิรุธออก ขณะถอนเงินในธนาคาร พบเพิ่งลวงเหยื่อ โอนเงินแสน
วันที่ 22 สิงหาคม สน.บางเขน จับกุมนายสหณรงค์ อายุ 22 ปี และนายศิริชัย อายุ 42 ปี พร้อมของกลางเงินสด 259,800 บาท สมุดบัญชี 1 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง สถานที่จับกุมห้างเซ็นทรัลรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีชายต้องสงสัย 2 ราย มาใช้บริการถอนเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่ง สาขาเซ็นทรัลรามอินทรา โดยมีพฤติกรรมอาจจะเข้าข่ายขบวนการบัญชีม้า เมื่อไปตรวจสอบพบชาย 2 รายจึงได้สอบถามว่า มาทำธุรกรรมถอนเงินสดจริง แต่ไม่สามารถอธิบายที่มาของเงินดังกล่าวได้ จึงควบคุมตัวชายทั้ง 2 ราย ไว้สอบสวนขยายผล
จากการตรวจสอบระบบแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามเลขที่รับแจ้งเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 68 เวลา 16.47 น. ได้มีผู้เสียหายแจ้งว่าถูกหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ สถานที่เกิดเหตุ สภ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 259,800 บาท ไปยังบัญชีธนาคารดังกล่าว ชื่อบัญชีนายสหณรงค์ ซึ่งมูลค่าความเสียหาย และบัญชีธนาคารปลายทางดังกล่าวเป็นจำนวนเงินยอดเดียวกัน เจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าเงินสด 295,800 บาท เป็นเงินที่ได้มาโดยทุจริต
สอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายเปี๊ยก (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง) อายุประมาณ 40 ปี ให้มาถอนเงินสด 295,800 บาท โดยได้ค่าจ้างเป็นเงิน 5,000 บาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “ ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่าหรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด ” จากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางเขน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป