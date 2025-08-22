ภารกิจต่อชีวิต ตร.จราจรนำส่งมอบอวัยวะหัวใจ 2 ดวง ขอบคุณปชช.ร่วมใจเปิดทาง

ภารกิจต่อชีวิต ตำรวจจราจรนำส่งมอบอวัยวะหัวใจ 2 ดวง ขอบคุณประชาชนที่ร่วมใจเปิดทาง สานต่อความหวังของผู้ป่วยและครอบครัว
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง รองผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตำรวจจราจรได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการนำส่งอวัยวะหัวใจ ซึ่งเป็นภารกิจแข่งกับเวลาเพื่อช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่าย โดยในเดือนสิงหาคมนี้ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับตำรวจทางหลวง และตำรวจพื้นที่ต่าง ๆ สามารถนำส่งหัวใจได้สำเร็จอีก 2 ดวง คือ หัวใจดวงที่ 137 และหัวใจดวงที่ 138
โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุฯ ให้นำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่ 137 จากโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขณะนั้นการจราจรหนาแน่นจากปริมาณรถขาเข้าเมือง แต่ตำรวจจราจรได้เข้าสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง อำนวยความสะดวก เปิดทางให้รถพยาบาลสามารถเดินทางได้รวดเร็ว และส่งมอบหัวใจถึงโรงพยาบาลเป้าหมายสำเร็จ ใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง 1 ชั่วโมง 1 นาที
ต่อมาวันที่ 21 สิงหาคม 2568 เวลา 11.15 น. ศูนย์วิทยุโครงการพระราชดำริได้รับการประสานงานให้นำส่งอวัยวะหัวใจจากโรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต ระยะทางกว่า 287 กิโลเมตร ซึ่งต้องถึงโรงพยาบาลเป้าหมายภายในเวลา 14.45 น.รถพยาบาลออกเดินทางจาก จ.จันทบุรี เวลา 11.15 น. โดยได้รับการสนับสนุนจากตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตำรวจทางหลวง และตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ตลอดเส้นทาง ขบวนรถใช้ความเร็วเพื่อแข่งกับเวลา กระทั่งถึงโรงพยาบาลเป้าหมายเวลา 13.37 น. รวมใช้เวลา 2 ชั่วโมง 22 นาที เร็วกว่าปกติถึง 1 ชั่วโมง 25 นาที ภารกิจครั้งนี้ถือเป็นหัวใจดวงที่ 138 ที่ตำรวจจราจรสามารถนำส่งถึงมือแพทย์ปลูกถ่ายได้สำเร็จทันเวลา
ด้าน พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ศ. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร กล่าวว่า “หัวใจดวงที่ 137 และ 138 คือชีวิตใหม่สำหรับผู้ป่วยและครอบครัว และเป็นเครื่องยืนยันถึงหัวใจของตำรวจไทยที่ไม่ได้เพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่ แต่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปาฏิหาริย์ และร่วมส่งต่อเจตนารมณ์ของผู้เสียสละอย่างสุดกำลัง”
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย ทั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธรพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันเปิดทาง ทำให้ภารกิจชีวิตสำเร็จลุล่วงลงด้วยดีๆ