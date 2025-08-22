รวบขบวนการ หลอกโอนเงินผ่านไลน์ อ้างชื่อเพื่อนลูกสาวผู้เสียหาย สูญเงินกว่า 2 แสนบาท

รวบขบวนการหลอกโอนเงินผ่านไลน์ อ้างชื่อเพื่อนลูกสาวผู้เสียหาย สูญเงินกว่า 2 แสนบาท
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ต.กิตติบดินทร์ กิมเซียะ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายกฤษฎา อายุ 23 ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ.822/2568 ลงวันที่ 16 มิ.ย.68 ข้อหา “สนับสนุนฉ้อโกง, โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ฯและยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนฯ” ได้บริเวณหน้าบ้านในพื้นที่ หมู่ 1 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 ม.ค.68 ได้มีมิจฉาชีพติดต่อผู้เสียหายมาทางแอปพลิเคชันไลน์ อ้างเป็นเพื่อนของลูกสาว ก่อนออกอุบายว่าลูกสาวผู้เสียหายได้ประกอบธุรกิจขายของออนไลน์ มียอดเงินที่สามารถถอนได้จำนวน 88,395 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 3,056,831.69 บาท แต่ยังไม่สามารถอนเงินได้ เนื่องจากจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 8,839.5 เหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 305,647.81 บาท
ต่อมาผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินจำนวน 205,647.81บาท ไปยังบัญชีธนาคาร นายกฤษฎา ผู้ต้องหารายนี้ แต่มาทราบภายหลังว่าถูกกลอกลวงจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดี จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับขบวนการดังกล่าวไว้ กระทั่งสืบทราบว่า นายกฤษฎา ผู้ต้องหารายนี้ หลบหนีมาทำงานอยู่ที่สวนผลในพื้นที่ จ.นครปฐม จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ประเวศ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป