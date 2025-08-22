เศร้า! สอง-สามีภรรยา จูงมือเดินขึ้น สะพานพระราม7 สวมกอดกันแล้ว โดดแม่น้ำเจ้าพระยา
ผู้สื่อข่าวรายงานวว่า เมื่อเวลา20.30 น.วันที่ 20 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งมีเหตุชายหญิง กระโดดสะพานพระราม 7 ใกล้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝั่งขาออกมุ่งหน้า ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุพบนายบัณฑิต เป้าจันทึก อายุ 36 ปี อาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้อง ให้ปากคำว่า ขณะขับรถเพื่อจะกลับบ้านพัก พอมาถึงช่วงกลางสะพานพระราม 7 สังเกตเห็นผู้ชาย สวมเสื้อสีขาว กางเกงขาสั้น ส่วนผู้หญิง สวมเสื้อลายดอก นั่งกอดเอวกันอยู่บนราวสะพาน ก่อนจะทิ้งตัวลงแม่น้ำเจ้าพระยา ตนได้รีบจอดรถแล้ววิ่งไปดู แต่ไม่พบทั้งสองคน จึงได้รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ คาดว่าทั้งสองคนน่าจะเป็นสามีภรรยากัน
เบื้องต้นตำรวจและอาสามูลนิธิ ได้ขึ้นไปตรวจสอบบนสะพาน แต่ไม่พบหลักฐานของชายหญิงทั้งสองคน จึงประสานเจ้าหน้าที่ประดาน้ำของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งลงค้นหาในเมื่อน้ำเจ้าพระยา พร้อมเรือลงค้นหา ซึ่งล่าสุดขณะนี้กำลังอยู่ในชั้นค้นหา
อย่างไรภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานพระราม 7 พบว่าเวลาประมาณ 19.25 น นายสมคิด อายุ 62 ปี สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ใส่กางเกงขายาวสีดำ สะพายเป้ สีดำ เดินจูงมือ กับนางดารณี อายุ 62 ปี สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น ใส่กางเกงขายาวสีดำสะพายเป้ สองสามีภรรยาชาวบางกรวย เดินไปที่ราวสะพาน ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวมกอดกันก่อนทั้งคู่จะตัดสินใจจับมือกันดิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาจมหายไปท่ามกลางเรือที่วิ่งผ่านไปมา
