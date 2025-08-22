อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ด่วน! บุกจับ ปลัดอบจ.มุกดาหาร รีดทรัพย์ผู้รับเหมา แลกเซ็นอนุมัติ เบิกจ่ายงบสร้างถนน

ด่วน! บุกจับ ปลัดอบจ.มุกดาหาร เรียกรับเงินปรับปรุงถนน บิ๊กเต่า เตรียมนำแถลงเอง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.วิศิษฐ์ พลบม่วง ผกก.3 บก.ปปป. นำกำลังจับกุม ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบ ,ข่มขึนใจให้บุคคลอื่นมอบหรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน, และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” โดยจับกุมตัวได้ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

สืบเนื่องจากมีตัวแทนบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอกชนแห่งหนึ่ง เข้าแจ้งความกับทางตำรวจ บก.ปปป. ว่า ถูก ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นถึง ปลัด อบจ.มุกดาหาร ข่มขู่เรียกเงินแลกกับเซ็นอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หลังก่อนหน้านี้บริษัทดังกล่าวชนะประมูลทำสัญญารับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนกับ อบจ.มุกดาหาร รวม 7 โครงการ มูลค่า 12,773,000 บาท โดยมี ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ปลัด อบจ.มุกดาหาร เป็นผู้ลงนาม

ต่อมาหลังส่งมอบงานและเบิกเงินได้เพียง 2 โครงการ ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร กลับบ่ายเบี่ยงไม่ให้เบิกเงินอีก 5 โครงการที่เหลือ อ้างว่างานไม่เรียบร้อย ทั้งที่ในความเป็นจริงทางบริษัทได้ทำงานถูกต้องครบถ้วนและมีการเซ็นตรวจรับแล้ว

ต่อมา ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร จะยื่นข้อเสนอขอเรียกรับเงินค่าตอบแทน 10% ของโครงการ คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 700,000 บาท ด้วยความที่ผู้เสียหายเกรงว่าหากไม่ทำตามก็จะไม่สามารถเบิกเงินค่าดำเนินการได้ จึงจำยอมนำเงินสดไปส่งมอบให้กับ ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ก่อน 5 แสนบาท โดยนำไปวางตามจุดที่นัดหมาย

แต่เมื่อ ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร เห็นว่าได้รับเงินไม่ครบ จึงโทรทวงเงินส่วนที่เหลืออีก 200,000 บาท ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจนำเรื่องเข้าแจ้งความกับตำรวจ บก.ปปป. จนนำมาสู่การออกหมายจับ และ นำกำลังเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว

จากการสอบสวน ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ เบื้องต้นขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายในห้องทำงานส่วนตัวของผู้ต้องหา ซึ่งหลังเสร็จการตรวจค้นจะเร่งนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปปป. ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

มีรายงานว่า บิ๊กเต่า เตรียมจะนำแถลงบ่ายวันนี้

