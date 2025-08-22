รวบวัยรุ่นโต่วอิน ลอบขายแก๊สหัวเราะกลางกรุง ยึดของกลางเพียบ

รวบวัยรุ่น โต่วอิน ลักลอบขายแก๊สหัวเราะผ่อนสื่อออนไลน์ ยึดของกลางเพียบ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ต.ปฏิภาณ เป็นสุข สว.กก.2 บก.ปอศ., จับกุมผู้ต้องหาค้าแก๊สหัวเราะ หรือแก๊สไนตรัสออกไซด์ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายยู้ หรือ MR.Yu อายุ 30 ปี สัญชาติจีน พร้อมของกลางแก๊สหัวเราะ หรือแก๊สไนตรัสออกไซด์ 50 กระบอก และ น.ส.ถิ หรือ Ms.TRAN THI อายุ 31 ปี สัญชาติเวียดนาม พร้อมของกลางแก๊สหัวเราะ หรือแก๊สไนตรัสออกไซด์ 12 กระบอก โดยจับกุมนายยู้ได้ที่บริเวณลานจอดรถสนามฟุตบอลหญ้าเทียม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ส่วน น.ส.ถิ ถูกจับกุมตัวได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่าน ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากนายยู้ ผู้ต้องหาชาวจีน มีพฤติกรรมลักลอบจำหน่าย แก๊สหัวเราะ หรือ ไนตรัสออกไซด์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับกลุ่มวัยรุ่นหรือนักท่องเที่ยวชาวจีน นำไปใช้สูดดมเพื่อสร้างความมึนเมา หรือเคลิบเคลิ้ม เพลิดเพลิน เป็นจำนวนมาก
จึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส ก่อนทราบว่า นายยู้กำลังขับรถมาจอดที่บริเวณลานจอดรถสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งย่านจตุจักร เพื่อนำแก๊สหัวเราะมาส่งให้กับลูกค้า จึงจัดกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งเมื่อพบเห็น นายยู้ ปรากฏตัวจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้น ก่อนพบแก๊สหัวเราะบรรจุอยู่ในกระบอก จำนวน 50 กระบอก จึงทำการจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
จากนั้นจึงขยายผลต่อเนื่อง ก่อนทราบว่า นอกจากนายยู้แล้ว เครือข่ายดังกล่าวยังมีผู้ค้ารายใหญ่อีกราย คือ น.ส.ถิ หญิงชาวเวียดนาม พักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่ย่านห้วยขวาง จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น จนนำมาสู่การจับกุมตัวได้พร้อมแก๊สหัวเราะบรรจุกระบอก อีก 12 กระบอก
ทั้งนี้ จากการสอบปากคำนายยู้ ให้การรับสารภาพว่า ตนเป็นเพียงแค่ลูกจ้างมีหน้าที่นำแก๊สหัวเราะมาส่งให้กับลูกค้าตามคำสั่งนายจ้างที่สั่งการผ่านแอพพลิเคชั่นเทเลแกรมเพียงเท่านั้น
ขณะที่ในส่วนของ น.ส.ถิ ให้การรับสารภาพว่า ของกลางที่ตรวจพบในห้องพักนั้นเป็นของตนเองจริง แต่มีไว้เพื่อใช้เองไม่ได้จำหน่ายให้กับบุคคลอื่นแต่อย่างใด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติยา ฐาน “จำหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป