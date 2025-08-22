ช่างติดตั้งแอร์ พลัดตกชั้น 4 อาคารบริษัท ติดบนรั้ว เหล็กเสียบทะลุขา เร่งส่งรพ.

ช่างติดตั้งแอร์ พลัดตกชั้น 4 อาคารบริษัท ติดบนรั้ว เหล็กเสียบทะลุขาโดนท้อง
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม ศูนย์วิทยุบุญวิภา ได้รับแจ้งภายในบริษัทแห่งหนึ่ง ซอยปรีดีพนมยงค์ 9 ถนนสุขุมวิท 71 เกิดเหตุชาย อายุประมาณ 20-30 ปี ขึ้นไปติดตั้งแอร์ พลัดตกลงมาจากชั้น 4 ติดค้างบนกำแพงมีลวดหนาม เหล็กเสียบบริเวณต้นขาซ้ายเข้าไปบริเวณท้อง ขณะนี้อาสาสมัครกู้ภัยรับทราบแล้ว จัดอุปกรณ์ตัดถ่างและรถพยาบาล อยู่ระหว่างเร่งรัดไปที่เกิดเหตุ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
ที่มา : อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา