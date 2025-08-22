สกัดเก๋ง ลอบขนบิ๊กล็อต ยาบ้า 2 ล้านเม็ด ไอซ์ 4 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 30 ล้าน

ตชด.23 จับล็อตใหญ่ ยาบ้า 2 ล้านเม็ด ไอซ์ 4 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 30 ล้าน
ตามนโยบายการป้องกัน สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน Seal Stop Safe ของรัฐบาล และนโยบายปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด ‘No Drugs No Dealers’ ของ นายภูมิธรรม เวชยชัย รมว.มหาดไทย, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม, พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.ท.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบช.ตชด., พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2, พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผบช.ภ.4, พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้น
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.เศกสรร สุขประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร, พ.อ.ศิวดล ยาคล้าย ผบ.บก.ควบคุมที่ 1 กกล.สุรศักดิ์มนตรี, พ.ต.เจริญศักดิ์ เร่งถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4, พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และหน่วยงานฝ่ายความมั่งคงในพื้นที่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 2,000,000 เม็ด ไอซ์ 4 กิโลกรัม พร้อมของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ
การจับกุมครั้งนี้เป็นผลการปฏิบัติของชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ร่วมกับชุดปราบปรามยาเสพติด ร้อย ตชด.ที่ 237, ร้อย ตชด.236 และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าจะมีกลุ่มบุคคลขนลำเลียงยาเสพติดไปส่งให้กับเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง และใช้รถยนต์เก๋งยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIOS สีขาว เป็นพาหนะเดินทาง โดยจะขนผ่านพื้นที่ จ.สกลนคร ในวันที่ 21 ส.ค.68 ตั้งแต่เวลาประมาณ 23.00 น.เป็นต้นไป จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และวางแผนติดตามจับกุม
จนเวลาประมาณ 00.10 น. ของวันที่ 22 ส.ค.68 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมพบรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวขับผ่านแยกบ้านธาตุ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร มุ่งหน้าเส้นทางบายพาสกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถยนต์ติดตามสะกดรอยรถยนต์คันดังกล่าว จนถึงบริเวณสถานีควบคุมไฟป่าภูพาน ท้องที่บ้านนาคำ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร (จุดเกิดเหตุ) เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวขอตรวจสอบพบนายศุภพงศ์ (คนขับ) และ น.ส.รัตติกาล ภายในรถพบกระสอบยาเสพติดวางอยู่บริเวณด้านหลังขนขับ และกระโปรงท้ายรถยนต์ รวม จำนวน 5 กระสอบ เจ้าหน้าที่ได้นำของกลางมาตรวจนับพบยาบ้ากว่า 2,000,000 เม็ด และไอซ์ 4 กิโลกรัม
นายศุภพงศ์ให้การรับสารภาพว่า ได้ทำการขนลำเลียงยาบ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรก ได้ค่าจ้าง 50,000 บาท ให้นำไปกระจายส่งในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยไปรับยาบ้ามาจากในพื้นที่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ส่วนรถยนต์เก๋งเช่ามาในราคา 6,000 บาท จากอู่เช่ารถในพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ตรวจปัสสาวะนายศุภพงศ์เป็นผลบวก
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ตาดโตน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป