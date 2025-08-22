ปปช. รวบอดีตเจ้าพนักงานพัสดุ ทุจริตจัดซื้อรถกระเช้ากว่าครึ่งล้าน คาสนามบิน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำโดย นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 3 มอบหมายให้งานสืบสวนคดีทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ปป.บก.ตม.2 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอศ. จับกุมตัว นางสาวอุราพร โชคทวีนนท์ ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 ที่ จ.40/2567 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 และมาตรา 12 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172)
โดยพฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด สืบเนื่องจากปี พ.ศ.2557 ขณะผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการโดยทุจริตในการจัดซื้อรถกระเช้าเพื่อซ่อมไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ทำให้รัฐได้รับความเสียหายกว่า 500,000 บาท
ซึ่งก่อนการจับกุม พนักงานเจ้าหน้าที่งานสืบสวนคดีทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 3 ได้ดำเนินการสืบสวนจนทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จนกระทั่งวันที่ 20 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่า ผู้ถูกกล่าวหาจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
จนกระทั่งในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ได้พบตัวผู้ถูกกล่าวหาอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ จึงแสดงตัวเข้าจับกุม พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2566 มาตรา 22 และมาตรา 23 จากนั้นได้จัดทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งไปยังสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ภาค 3 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป