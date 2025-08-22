ดีเอสไอ เผยศาลพิพากษาจำคุก ก๊วนอนาจารเด็ก บนออนไลน์ ไม่รอลงอาญา

DSI เผยคำพิพากษาจำคุก ไม่รอลงอาญา คดีอนาจารออนไลน์ ชี้ภัยคุกคามเด็กในโลกดิจิทัลเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รายงานว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 พ.ย.67 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษ ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) และสนธิกำลังร่วมกับลิฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (LIFT INTERNATIONAL) องค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวน์ เรลโรด (OUR Rescue) มูลนิธิไซเอนเทียโปรแกรม (The Scientia Program) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ThaiHotline) ลงพื้นที่ตามหมายค้นและหมายจับ 4 จุดพร้อมกันในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดตรัง เปิดปฏิบัติการจับกุมและตรวจค้นขบวนการผลิต เผยแพร่ และส่งต่อภาพหรือคลิปวิดีโอลามกผ่าน Website และ Telegram ผู้ต้องหาทั้งหมด 4 ราย จับกุมตัวได้ 3 ราย ส่วนผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ระหว่างติดตามตัว
ล่าสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษรายงานว่า คำพิพากษาศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ อทย 54/2568 คดีหมายเลขแดงที่ อทย 390/2568 คดีขบวนการผลิต เผยแพร่ และส่งต่อภาพหรือคลิปวิดีโอลามกผ่าน Website และ Telegram เมื่อวันที่ 21 พ.ค.68 ศาลอาญาได้มีคำพิพากษา ผู้ต้องหาจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายธัชพล (จำเลยที่ 1) ให้การปฏิเสธ ศาลมีคำสั่งให้แยกฟ้องเป็นคดีใหม่ ส่วนนายธนากร (จำเลยที่ 2) พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ได้มีคำสั่งฟ้องในความผิดฐานกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปี โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ฐานชักจูง ยุยง ส่งเสริม ให้เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี แสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ศาลได้พิพากษาให้ลงโทษทุกกรรม จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกรวมทั้งสิ้น 1 ปี 12 เดือน และริบของกลางทั้งหมด
ส่วนนายทรงวุฒิ (จำเลยที่ 3) พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ได้มีคำสั่งฟ้องในความผิดฐาน ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน (บัญชีม้า) ข้อหายินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ศาลได้พิพากษาให้ลงโทษทุกกรรม จำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกรวมทั้งสิ้น 2 เดือน และริบของกลางทั้งหมด
กรมสอบสวนคดีพิเศษขอเตือนว่าการล่อลวงเด็กให้ถ่ายภาพโป๊เปลือย ถือเป็นการกระทำอนาจาร แม้ไม่เคยพบเหยื่อในชีวิตจริง แต่หากกระทำผ่านสื่อออนไลน์ก็มีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย อีกทั้งหากมีการรวมกลุ่มหรือสนับสนุนธุรกรรมใดๆ ให้เครือข่ายดังกล่าว ศาลถือว่าเข้าข่ายองค์กรอาชญากรรม มีโทษทางกฎหมายทั้งสิ้น จึงขอให้ผู้ปกครอง ครู และสังคมทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวัง และหากพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน DSI 1202 กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ส่วนคดีละเมิดทางเพศเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองอย่างทันท่วงที