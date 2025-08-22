ตร.รวบโจโจ้ ขาลาย หลังขยายผลจับแก๊งค้ายาที่มีผู้สมัคร ส.ท.พรรคดังร่วม พร้อมลุยจับ เบี้ยว สี่ส่วน
จากกรณีเมื่อวันที่ 5 พ.ค.68 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.ดร.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น., พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3, พ.ต.อ.ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์ รอง ผบก.น.3, พ.ต.อ.สมโภช ทองมูล ผกก.สน.มีนบุรี และ พ.ต.ท.อรรณพ สังข์เสน รอง ผกก.สส.สน.มีนบุรี สั่งการให้ พ.ต.ท.ชนันท์ธัช แก้วทอง สว.สส.สน.มีนบุรี นำกำลังฝ่ายสืบสวน สน.มีนบุรี รวบ 4 โจ๋ สมาชิกแก๊งค้ายา “บุญรักษา” โดยมีหนึ่งในผู้ถูกจับเป็นผู้สมัครสมาชิกเทศบาลเมืองลัดหลวง จากพรรคการเมืองระดับประเทศ พร้อมยาบ้าเกือบ 5 แสนเม็ด ยาไอซ์ – คีตามีน 2 Kg. ซึ่งยาเสพติดดังกล่าวรับมาจากใจกลางกรุง ต่อมาสืบสวนขยายผลติดตามที่มาของยาเสพติด จนทราบตัว “นายโจโจ้ ขาลาย” นักบินที่ทำหน้าที่ส่งยาเสพติดในวันที่ 5 พ.ค.68 เวลาย่ำรุ่ง จึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมให้ทราบแน่ชัดแล้วว่า มียาเสพติดกำลังถูกลำเลียงมากระจายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบ
ต่อมาวันที่ 21 ส.ค.68 เวลาประมาณ 23.00 น. พ.ต.ท.ชนันท์ธัช แก้วทอง สว.สส.สน.มีนบุรี นำทีมสืบสวน สน.มีนบุรี วางแผนเข้าทำการจับกุมนำกำลังเข้าซุ่มโปร่งที่บริเวณลานจอดรถคอนโดย่านบางพลัด จนเวลาประมาณ 02.30 น. วันที่ 22 ส.ค.68 พบ “นายโจโจ้ ขาลาย” กำลังเดินมุ่งหน้าไปยังรถขนยาเสพติด เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเข้าแสดงตัว “นายโจโจ้ ขาลาย” ได้วิ่งหนีแต่ถูกคว้าตัวไว้ได้ จากการสอบถาม “นายโจโจ้ ขาลาย” ยอมรับสารภาพว่ากำลังเดินมาที่รถขนยาเสพติดเพื่อจะออกกระจายยาเสพติดในคืนนี้ เมื่อเห็นตำรวจจึงวิ่งไว้ก่อน เผื่อมีโอกาสรอดจากการจับกุม
จากนั้น “นายโจโจ้ ขาลาย” จึงได้นำเจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจยึดยาเสพติดที่ซุกซ่อนไว้ในรถยนต์ ดังนี้ 1.ยาไอซ์ 18 กก. 2.คีตามีน 14.2 กก. 3.ยาบ้า 6,000 เม็ด เจ้าพนักงานตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าและยาไอซ์) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นภัยมั่นคงต่อรัฐ และจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (คีตามีน) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน
จากการสืบสวนขยายผลถึงผู้สั่งการในเครือข่ายของ “นายโจโจ้ ขาลาย” คือ “นายเบี้ยว สี่ส่วน” หลังจากนี้ สืบสวน สน.มีนบุรี จะทำการสืบสวนเพื่อเข้าจับกุม “นายเบี้ยว สี่ส่วน” ต่อไป