ตม.ลุยกวาดล้างอาชญากรรม จับหนุ่มหนีหมายศาลคดีฉ้อโกง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจโทภาณุมาศ บุญญลักษณ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พลตำรวจตรีพันธนะ นุชนารถ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พลตำรวจตรีชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 พันตำรวจเอกเพลิน กลิ่นพยอม รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 พันตำรวจเอกเบญจพล รอดสวาสดิ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม พันตำรวจโทหญิงสุทธกานต์ นาคะเสถียร รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม พันตำรวจโทมิตรชัย พรมจันทร์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม ร่วมกัน สืบสวนหาข่าวตามคำสังสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างอาชญากรรม ผู้ต้องหาตามหมายจับและผู้กระทำความผิดระหว่างวันที่ 15 ส.ค.68 ถึง 24 ส.ค.68
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนครปฐมได้ตรวจสอบทราบว่า นายนิกร อายุ 49 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่134/2568 ลง 19 กุมภาพันธ์ 2568 และผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสวรรคโลก ที่ 99/2568 โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันฉ้อโกงและโดยทุจริตหลอกลวงนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ฯ/เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดร่วมกันฉ้อโกงและเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดโดยทุจริตหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ ได้สืบทราบว่านายนิกร เอี่ยมกล่ำ ได้มาพักอาศัยอยู่บริเวรหมู่ 7 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จว.นครปฐม จึงได้ไปตรวจสอบและพบตัวนายนิกร เอี่ยมกล่ำ จึงได้แสดงตัวและอ่านหมายจับให้นายนิกรฯพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ์ให้ทราบ จึงได้ควบคุมตัวส่ง สภ.เมืองพิษณุโลก ,สภ.สวรรคโลก จว.พิษณุโลก ดำเนินคดีต่อไป
พันตำรวจเอกเบญจพล รอดสวาสดิ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า หากพบผู้ที่มีเห็นพฤติการณ์น่าสงสัยว่ากระทำผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม สามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนครปฐมทราบเพื่อรีบดำเนินการตรวจสอบและถ้าหากพบว่ามีความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายในทันที”