อานนท์ นำภา ไม่ได้ประกันคดี 112 ทั้ง 7 คดี หลังทนายยื่นคำร้องขอปล่อยตัวในวันเกิด ชี้โทษสูง หวั่นหนี

ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องทั้งหมด 7 คดี ม.112 ของ อานนท์ นำภา หลังยื่นประกันในวันเกิด 41 ปี ชี้โทษสูง หวั่นปล่อยแล้วหลบหนี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากทนายความยื่นประกัน นายอานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ในคดี ม.112 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องในวันเกิดอานนท์อายุครบ 41 ปี ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันอานนท์ทั้งหมด รวม 7 คดี
ศูนย์ทนายความฯเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2568 ทนายความยื่นประกัน อานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง เนื่องในวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันเกิดอานนท์ที่อายุครบ 41 ปี หลังเขาถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มายาวนานถึง 697 วัน หรือเกือบ 2 ปี แล้วในระหว่างอุทธรณ์คดีมาตรา 112
การยื่นประกันครั้งนี้ เป็นการยื่นประกันในคดีมาตรา 112 ทั้ง 7 คดี ได้แก่
1) กรณีปราศรัยใน #ม็อบ14ตุลา63
2) กรณีโพสต์ 2 ข้อความในเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดิน
3) คดีโพสต์จดหมาย #ราษฎรสาส์น
4) กรณีปราศรัยใน #ม็อบแฮรี่พอตเตอร์1
5) กรณีโพสต์ 3 ข้อความบนเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การบังคับใช้มาตรา 112 และเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
6) กรณีชุมนุม #ม็อบ17พฤศจิกา63 ที่หน้ารัฐสภา
7) กรณีปราศรัยใน #ม็อบแฮรี่พอตเตอร์2
โดยคำร้องระบุถึงการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวและภารกิจช่วยเหลือประชาชนในฐานะทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสุขภาพที่ทรุดโทรมจากการถูกคุมขัง รวมถึงการยื่นคำร้องตรงกับวันครบรอบวันเกิด ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญในชีวิตของบุคคลหนึ่ง ขอให้ศาลใช้ดุลพินิจแห่งเมตตาธรรม อนุญาตปล่อยชั่วคราว
ศูนย์ทนายความฯชี้ว่า หลังจากทนายความยื่นคำร้องขอประกันตัวไปนั้น ศาลชั้นต้น (ทั้งศาลอาญาและศาลอาญากรุงเทพใต้) ส่งคำร้องให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาออกคำสั่ง จากนั้นในแต่ละคดีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งลงวันที่ 18 และ 19 ส.ค.2568 ให้ “ยกคำร้อง” ทุกคดี
สำหรับคดีปราศรัยใน #ม็อบ14ตุลา63, คดีโพสต์ 2 ข้อความในเฟซบุ๊ก, คดีโพสต์จดหมาย #ราษฎรสาส์น, คดีปราศรัยใน #ม็อบแฮรี่พอตเตอร์1, คดีโพสต์ 3 ข้อความบนเฟซบุ๊ก และคดีปราศรัย #ม็อบแฮรี่พอตเตอร์2 ศาลมีคำสั่งลักษณะเดียวกันในทำนองว่า
“..ข้อหามีอัตราโทษสูง ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว มีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนี ประกอบกับศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเคยไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์มาแล้วหลายครั้ง ส่วนที่จำเลยอ้างว่า จำเลยถูกคุมขังเป็นเวลานาน ทำให้สุขภาพทรุดโทรมนั้น เห็นว่าหากจำเลยมีอาการเจ็บป่วย กรมราชทัณฑ์สามารถดูแลจัดการให้ได้ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 มาตรา 55 เหตุตามคำร้องไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง”
ส่วนในคดีชุมนุม #ม็อบ17พฤศจิกา63 ศาลมีคำสั่งที่แตกต่างออกไปจาก 6 คดีแรก โดยมีการระบุถึง “การกระทำส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร” ดังนี้
“พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดี ประกอบพยานหลักฐานที่ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว ข้อหามีอัตราโทษสูง การกระทำของจำเลยที่ 2 กับพวกกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยที่ 2 จะหลบหนี ประกอบกับศาลอุทธรณ์เคยไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์มาแล้ว และตามคำร้องไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง”
ศูนย์ทนายความฯระบุด้วยว่า จนถึงวันนี้ (22 ส.ค.2568) อานนท์ถูกขังมาแล้ว 697 วัน ซึ่งในเดือนหน้า (26 ก.ย.2568) หากเขายังไม่ได้รับสิทธิประกันตัว จะทำให้อานนท์ถูกขังในระหว่างต่อสู้คดีรอบล่าสุดนี้ครบ 2 ปี
